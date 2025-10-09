¿Qué pasó tal día como hoy 9 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta Salamanca Jueves, 9 de octubre 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Arde la fábrica de harinas de Zorita de la Frontera

Un violento incendio se declaró en la fábrica de harinas de Zorita de la Frontera, propiedad de María Durán Miguel. En el siniestro, que, al parecer, fue fortuito, se quemaron todos los enseres de la fábrica y unas 85 fanegas de grano. Las pérdidas ocasionadas se calcularon en unas 45.000 pesetas.

1950 - Solemne acto de apertura del curso universitario

El doctor Nogareda Domenech, decano de Ciencias, pronunció el discurso de apertura del curso académico 1950/1951 en el Paraninfo de la Universidad. Previamente, tuvo lugar en la capilla una Misa del Espíritu Santo, presidida por el capellán, Fabián Dorado, ante las autoridades académicas.

1975 - El Ayuntamiento renuncia a explotar la estación de autobuses

El pleno de la Corporación municipal, presidido por el alcalde, Pablo Beltrán de Heredia, acordó en sesión plenaria que el Ayuntamiento se abstenga de presentarse al concurso convocado por el Ministerio de Obras Públicas para la gestión de la estación, que correrá a cargo de las empresas.

2000 - La UDS rompe su mala racha local y gana al Sporting (2-1)

La Unión Deportiva Salamanca salvó el riesgo de caer en una preocupante crisis de resultados y se impuso en el Helmántico al Sporting de Gijón con un 2-1. El equipo charro se impuso en un partido sin brillo, en el que logró marcar en sus dos primeros disparos a puerta a balón parado gracias a los goles de Pinilla y Quique Martín.