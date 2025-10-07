Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy 7 de octubre en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Martes, 7 de octubre 2025, 06:00

Comenta

1925 - Una mujer, procesada por hurtar un manto a su vecina

En los tribunales, se ha visto la causa contra Josefa Herrero Vicente, acusada de un hurto. Según se relatan los hechos, la mujer entró en la casa de su vecina Elvira Pablos y sustrajo un manto propiedad de esta valorada en 40 pesetas. Posteriormente, lo vendió por 19 pesetas.

1950 - Se acotan 7.000 hectáreas para la caza en Lumbrales

7.000 hectáreas comprenden el coto recién entablillado, ya que las señales reglamentarias acaban de ser colocadas. Más de un centenar de socios van a aprovecharse de la caza de esas tierras y se confíaen que el número de cazadores ronde los 150. La caza podrá realizarse los domingos y festivos.

1975 - La Universidad Pontificia inaugura un nuevo curso

Con la solemnidad acostumbrada, se celebró la inauguración del curso académico 1950-51, en la Pontificia, oficiándose en primer lugar una misa del espíritu santo en la capilla de la Universidad y teniendo lugar a continuación el obligado acto académico en el Aula Magna.

2000 - Los salmantinos unen sus fuerzas contra la esclerosis

La Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple valoraba ayer muy positivamente la jornada de cuestación llevada a cabo en las calles de Salamanca al superar en más de 300.000 pesetas la recaudación del pasado año (2,7 millones) y al constatar que los ciudadanos conocen la enfermedad , sus consecuencias y la realidad de quienes la padecen.

