¿Qué pasó tal día como hoy 5 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - 'El aventurero' conquista el Teatro Bretón

Los asistentes al Bretón pudieron disfrutar anoche de una agradable velada. En ella, pasó por la pantalla la figura de un hidalgo Quijote que se juega la vida por la defensa de los débiles; una obra que recibe el nombre de 'El aventurero' y que gustó mucho al público.

1950 - Los ingenieros de montes celebran a su patrón

Los ingenieros de montes y técnicos de los Cuerpos Forestales del Estado y el sindicato Textil celebraron el día de su patrón, San Francisco de Asís. El acto arrancó con la celebración de una solemne misa en la que participó el jefe del distrito forestal, Eduardo Gómez Redondo.

1950 - Los empresarios de Peñaranda eligen nuevo presidente

En Peñaranda de Bracamonte, se celebró, con asistencia masiva de votantes, la elección de los representantes de la Unión de Empresarios. En ella, resultaron elegidos como presidente José Coronado González y, como vicepresidente de la misma, Antonio Díaz Tolosa.

2000 - Una marcha de 200 camiones cierra la huelga de transporte

Una marcha lenta protagonizada por alrededor de 200 transportistas al frente de sus camiones provocó ayer un colapso de tráfico en la circunvalación de Salamanca en la jornada de cierre de la huelga del transporte después de que la Confederación Española de Transporte de Mercancías alcanzara un acuerdo con el Gobierno.