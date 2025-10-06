¿Qué pasó tal día como hoy 6 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - Se declara un incendio en un edificio de la calle Moral

En el edificio de la planta baja enclavado en la calle de la Moral del barrio de Pizarrales, propiedad de Julián García, se declaró un incendio. Las pérdidas se calculan en unas 2.000 pesetas y se supone que el incendio ha sido intencionado, sospechándose del mismo dueño como autor.

1950 - Un niño herido al subirse en uno de los palos de la luz

Cuando se encontraba jugando en los jardines de Salesas, el niño de 8 años Nicasio Cuadrado Rodríguez fue despedido violentamente del palo de la luz al que se había subido por haber tocado uno de los alambres conductores. Fue trasladado a la Casa de Socorro para recibir asistencia médica.

1975 - Un joven agredido brutalmente en el parque de la Alamedilla

El joven de 18 años que transitaba por el parque después de acompañar a una chica a su domicilio fue asaltado por un grupo de desalmados que le propinaron una paliza hasta dejarlo inconsciente. Producto de las heridas, el joven tuvo que ser atendido en el centro sanitario de la ciudad.

2000 - La 'calle Euro' acerca la moneda única a los salmantinos

El himno de la Unión Europea, interpretado por la Banda Municipal de Música, dio ayer por la mañana el pistoletazos de salida de otra edición de 'calle euro', una iniciativa promovida por la Cámara de Comercio para que los ciudadanos se familiaricen con la futura moneda europea, adquiriendo habilidades mentales para calcular la paridad del euro con la peseta.