¿Qué pasó tal día como hoy 2 de octubre en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 2 de octubre 2025, 06:00

1925 - 'El viejo nido' de Ruperto Hughes, en el Bretón

Ayer se pasó por la pantalla del aristocrático Bretón la película titulada 'El viejo nido' y en la que el celebrado actor Ruperto Hughes hace de su papel una verdadera creación. La cinta fue del agrado de la numerosa, que no escatimó aplausos al dar fin a esta proyección.

1950 - Un hombre pierde 350 pesetas víctima del timo de la lotería

A las 12:30 horas de ayer, se presentó en la Comisaría Cipriano Calvo Valiente, de 25 años, para denunciar que había sido objeto de un timo por el procedimiento del décimo de la lotería. La víctima perdió 350 pesetas y una gabardina producto de esta popular estafa.

1975 - Prohibido aparcar en el Paseo del Doctor Torres Villaroel

A partir de las 14:00 horas, queda totalmente prohibido el aparcamiento de vehículos en el Paseo del Doctor Torres Villaroel desde la Plaza del Ejército hasta la glorieta de la plaza de toros. También se prohíbe aparcar en la calle de Álvaro Gil. El motivo es el partido de la Unión Deportiva Salamanca.

2000 - El Rastro se despide de su ubicación en Rector Esperabé

El Rastro dijo adiós a la ronda de entrepuentes entre voces a favor y en contra por el traslado a La Aldehuela. Los vendedores ambulantes mostraron opiniones opuestas a la hora de valorar la nueva ubicación del mercadillo. Unos consideran que el cambio de afectará a las ventas, mientras que otros señalan que sus beneficios se reducirán a la mitad.

