Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué pasó tal día como hoy 1 de octubre en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

La Gaceta

Salamanca

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:00

1925 - La compañía de Eduardo Cómez debuta en el Liceo

En el Teatro Liceo, hizo su debut la compañía de zarzuela y opereta que dirige Eduardo Cómez y en la que figura como primera triple Julita García. Obras conocidas sirvieron de presentación a este elenco. Por la tarde, 'La bejarana', y por la noche, 'El barbero de Sevilla' y 'La guardia amarilla'.

1950 - Muere una mujer al ser arrollada por un carro

En Calzada de Valdunciel, tuvo lugar un lamentable suceso del que resultó víctima una mujer. El labrador Cecilio Fraile Blanco, de 70 años, y su mujer, Praxedes Herrero, se encontraban unciendo una yunta de bueyes de un carro, el animal se espantó y arrolló a la mujer causándole la muerte.

1975 - Clausura del V Congreso Nacional de la Microbiología

El V Congreso Nacional de Microbiología ha finalizado. A él, asistieron 400 especialistas nacionales y extranjeros procedentes de diversas especialidades como biología, veterinaria, farmacia y medicina, aunque la mayoría procedía de la última ciencia. La afluencia extranjera ha sido notable.

2000 - Battaner y Aspace recibieron las Medallas de Oro de la ciudad

El financiero Sebastián Battaner y Aspace recibieron ayer las Medallas de Oro de Salamanca en un emotivo acto, al que asistieron más de 250 personas, entre los que se encontraban representantes de la vida política y social de la ciudad. La concejala de Cultura, Pilar Fernández, reconoció los méritos de los dos galardonados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las 276 rutas de autobús con origen o destino en Salamanca que pasan a ser gratuitas este martes
  2. 2 El pueblo de Salamanca con la piscina con más bañistas de toda la provincia
  3. 3 Accidente laboral en Los Ovalle: una trabajadora pierde tres dedos al quedar atrapada una de sus manos en una picadora de carne
  4. 4 El reventón de una tubería deja anegada la calle Plateros
  5. 5 Completada la gratuidad de la tarjeta Buscyl: «Está bien que sea gratis, pero deberían establecer prioridades»
  6. 6 El gratis total
  7. 7 El refrán de las cabañuelas avisa de lo que llega estos días: «A la primera agua de octubre...»
  8. 8 Julio Norte recibe el alta hospitalaria y ya viaja a Salamanca: estas son sus sensaciones
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este martes 30 de septiembre
  10. 10 Mercado: «¿Qué pasa con el ganado de Salamanca?»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Qué pasó tal día como hoy 1 de octubre en Salamanca?

¿Qué pasó tal día como hoy 1 de octubre en Salamanca?