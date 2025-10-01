¿Qué pasó tal día como hoy 1 de octubre en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca de LA GACETA para conocer lo sucedido en cuatro fechas distintas

1925 - La compañía de Eduardo Cómez debuta en el Liceo

En el Teatro Liceo, hizo su debut la compañía de zarzuela y opereta que dirige Eduardo Cómez y en la que figura como primera triple Julita García. Obras conocidas sirvieron de presentación a este elenco. Por la tarde, 'La bejarana', y por la noche, 'El barbero de Sevilla' y 'La guardia amarilla'.

1950 - Muere una mujer al ser arrollada por un carro

En Calzada de Valdunciel, tuvo lugar un lamentable suceso del que resultó víctima una mujer. El labrador Cecilio Fraile Blanco, de 70 años, y su mujer, Praxedes Herrero, se encontraban unciendo una yunta de bueyes de un carro, el animal se espantó y arrolló a la mujer causándole la muerte.

1975 - Clausura del V Congreso Nacional de la Microbiología

El V Congreso Nacional de Microbiología ha finalizado. A él, asistieron 400 especialistas nacionales y extranjeros procedentes de diversas especialidades como biología, veterinaria, farmacia y medicina, aunque la mayoría procedía de la última ciencia. La afluencia extranjera ha sido notable.

2000 - Battaner y Aspace recibieron las Medallas de Oro de la ciudad

El financiero Sebastián Battaner y Aspace recibieron ayer las Medallas de Oro de Salamanca en un emotivo acto, al que asistieron más de 250 personas, entre los que se encontraban representantes de la vida política y social de la ciudad. La concejala de Cultura, Pilar Fernández, reconoció los méritos de los dos galardonados.