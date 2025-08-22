¿Qué pasó tal día como hoy, 22 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta Salamanca Viernes, 22 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Siete personas detenidas por realizar apuestas

La Guardia Civil procedió en la detención de un grupo de hombres que realizaban apuestas mientras jugaban al 'cané', un juego de cartas, en el municipio de Cepeda. Además, requirieron dos pesetas y 75 céntimos y la misma baraja con la que se encontraban jugando.

1950 - Un niño se cae de un árbol en la zona de La Alamedilla

En la Casa de Socorro, fue asistido un niño de 14 años tras sufrir un caída de un árbol de La Alamedilla. Esteban Andrés Risueño se produjo una contusión en el hombro izquierdo. Tras las pruebas realizadas, los médicos llegaron a la conclusión de que se trataba de heridas leves.

1975 - La Universidad ofrece dos conciertos de ópera

A las 19:30 horas de ayer, el Teatro Juan del Enzina acogió dos conciertos de opera de la mano de María Luz García y Santiago Sánchez, en los cuales se interpretaron canciones como 'Cossi fan tutte' o 'Don Giovanni', de Mozart, gracias al programa cultural ofrecido por el Estudio salmantino.

2000 - 500 salmantinos piden en silencio el fin del terrorismo

Una vez más, la Plaza Mayor de Salamanca sirvió como punto de encuentro para congregar a los demócratas que, en silencio, pidieron el fin de la barbarie terrorista. Alrededor de 500 personas se concentraron para protestar por el último atentado de la banda de asesinos que acabó con la vida de José Ángel de Jesús e Irene Fernández en Huesca.