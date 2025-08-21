Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

¿Qué pasó tal día como hoy, 21 de agosto, en Salamanca?

Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 21 de agosto 2025, 06:00

1925 - Dos jóvenes detenidas por el robo de joyas

Tras la denuncia efectuada por Mariano Arenillas, vicepresidente de la Diputación, se procedió con la investigación ante la conclusión de las detenciones realizadas en el día de ayer de quien fuese una antigua empleada del hogar del afectado y una amiga suya.

1950 - Una grave tormenta provoca destrozos en huertos

La tormenta atravesó diferentes municipios de la provincia llegando hasta el curso alto del Tormes, donde el granizo provoco graves destrozos sobre los huertos de los vecinos, asombrados por el tamaño del granizo. Literalmente, eran pedruscos que incluso llegaron a destrozar cristales de varias casas.

1975 - Una tormenta provoca un incendio en la Universidad Pontificia

Una tormenta de verano sorprendió la ciudad charra con tan mala suerte de que uno de los rayos cayó en la torre de la Clerecía produciendo daños en la Universidad Pontificia. Los cables de la cafetería prendieron, pero, afortunadamente, las personas que se hallaban allí se percataron rápido.

2000 - El PSOE arremete contra la nueva iluminación de la Plaza

El PSOE pretende que la nueva Comisión Territorial de Patrimonio se pronuncie sobre la nueva iluminación artística que se está instalando en la Plaza Mayor. Los aspectos más polémicos y discutidos de esta nueva iluminación son las conducciones de cobre que recorren los balcones y brillan con el sol.

