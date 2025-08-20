¿Qué pasó tal día como hoy, 20 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta Salamanca Miércoles, 20 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - Declarado un incendio en el municipio de Pino de Tormes

El suceso ocurrió a las 17:00 horas en la zona conocida como 'Guardanas'. Aunque los vecinos intentaron apaciguar el fuego, no pudieron lograr evitar la quema de grandes montones de centeno pertenecientes a un vecino del municipio. Según las fuentes consultadas por este periódico, el fuego fue casual.

1950 - 24.730 lectores acudieron a las bibliotecas

La Reseña Estadística de la Provincia ha publicado sus últimos datos en lo referente a cultura. Los datos abarcan los años comprendidos entre 1940 y 1949. Según lo que se desprende de este estudio, 24.730 lectores acuden anualmente a las bibliotecas de la capital charra.

1975 - Aumento de los robos en las tiendas salmantinas: la mayoría son provocados por jóvenes

Salamanca se está viendo afectada por una oleada de robos en grandes almacenes como el de Simago, donde los jóvenes aprovechaban los cambio de turno de los vigilantes para robar objetos de escaso valor. Realmente, robaban objetivos que no necesitaban. Sin embargo, para las tiendas, significaban pérdidas importantes.

2000 - La UDS gana al Athletic de Bilbao y recupera la ilusión

La Unión Deportiva Salamanca se impuso ayer al Athletic de Bilbao por 2-1 en el partido de presentación de los blanquinegros ante su afición. 'Los unionistas' se adelantaron por mediación del nuevo delantero, Mariano Toedtli. Empató el partido el exunionista Ismael Urzaiz y sentenció el choque Quique Martín con el definitivo tanto.