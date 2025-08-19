¿Qué pasó tal día como hoy, 19 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

1925 - La toma de posesión de Eudoxio de Castro como concejal

En el día de hoy, Eudoxio de Castro Alburquerque, concejal electo, regresó de sus vacaciones. En el día de mañana, se producirá una sesión extraordinaria en el Ayuntamiento para que pueda hacer posesión de su puesto, siendo el último en realizarlo.

1950 - Un ciclista herido tras ser atropellado por un camión

Los hechos ocurrieron en la carretera de la Fregeneda. El joven Lore Yagüe Alonso, de 20 años, manejaba una bicicleta cuando vio que un camión venía en sentido contrario. El camión y el ciclista intentaron virar para alejarse, con tan mala suerte de que lo hicieron en el mismo sentido colisionando.

1975 - Recorriendo España a pie y con destino a Guijuelo

Los jubilados Juan García y Baltasar Escobar, de 70 y 80 años, han emprendido el reto personal de recorrer España a pie. Actualmente, llevan recorridos más de dos mil kilómetros. Su próximo destino es Guijuelo, localidad a la que salieron ayer desde Zamora. Esperan finalizar su viaje el 7 de octubre.

2000 - El rodaje de 'Tuno negro' trae a Salamanca a Jorge Sanz

Sanz se ha trasladado de Buenos Aires a Salamanca para dar vida a su papel en la película 'Tuno negro', en la que, a su vez, participa la actriz Paca Gabaldón, quién también se encuentra en la capital charra. Mientras que Sanz encarnará a un tuno canario, Gabaldón será profesora de criminología. El Patio de Escuelas Menores será uno de los escenarios más recurrentes del thriller.