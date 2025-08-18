¿Qué pasó tal día como hoy, 18 de agosto, en Salamanca?
Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido
Salamanca
Lunes, 18 de agosto 2025, 06:00
1925 - Muere un joven ahogado en el municipio de Sancti-Spíritus
El joven de 18 años se encontraba con unos amigos bañándose en el conocido popularmente como 'Puente del hierro', en el término municipal de Sancti-Spíritus, cuando sucedió el terrible suceso. A pesar de los intentos de sus amigos para salvarlo, no fue posible y se comunicó del grave suceso a las autoridades.
1950 - Resultados satisfactorios para la Universidad
Los datos que la Reseña Estadística publica respecto a la enseñanza universitaria resultan muy favorecedores para la Universidad de Salamanca. La institución educativa registra una progresión en el número de matriculados y más del 80% de los exámenes dan un resultado satisfactorio.
1975 - Se declara un violento incendio en Ciudad Rodrigo
Esta noche, a las 23:30 horas, se registró un aparatoso incendio en el barrio de San Andrés, en la calle Canal, que afectó a una manzana de casas. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos y del pueblo mirobriguense, el fuego no se propagó.
2000 - Continúan los atascos en el giro de Canalejas por las obras
Una vez más, el acceso a Salamanca por el puente Príncipe de Asturias y la 'cuesta de Los Locos' volvió a ser el punto neurálgico de los atascos, especialmente en horas punta de entrada y salida a la ciudad. Sin embargo, según confirmaron fuentes de la Policía Local, la circulación fue más fluida que el miércoles, ya que los ciudadanos optaron por otras vías.
