¿Qué pasó tal día como hoy, 17 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 06:00

1925 - El embajador francés, Peretti della Roca, en Salamanca

Ayer permaneció unas horas en Salamanca el embajador de Francia en España, el señor conde Peretti della Roca. El diplomático, en viaje de recreo, visitó el Gobierno Civil para saludar al señor Díez del Corral, que se encontraba ausente en el banquete en honor del nuevo Obispo de Palencia.

1950 - Dos ilustres argentinos, de visita por Salamanca

Anoche recibimos en nuestra ciudad la visita de la escritora argentina Margarita Urrubarri de Lugano y su esposo, el pintor Rinaldo Lugano. Ambos recorren España en viaje de estudios, habiendo realizado exposiciones y recitales, en varias ciudades del país. Permanecerán en la ciudad varios días.

1975 - Pésima ocupación en los hoteles salmantinos

El turismo va, desde hace tiempo ya, en declive. La ausencia de turismo portugués se ha sentido este verano en nuestra ciudad. Los hoteles salmantinos se ocupan en su mayoría por el turismo nacional. La falta de visitantes extranjeros propicia que los hosteleros califiquen el verano de «bastante malo».

2000 - Las obras de la calle San Pablo colapsan las vías de la ciudad

El corte de tráfico por obras en la calle San Pablo, que durará 15 días según las previsiones municipales, provocó ayer numerosas retenciones en la circulación y grandes atascos, localizados principalmente en el puente Príncipe de Asturias y el paseo de Canalejas. Los atascos fueron especialmente insufribles en las horas punta de entrada y salida a Salamanca.