¿Qué pasó tal día como hoy, 13 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a lo publicado en LA GACETA para conocer lo ocurrido

La Gaceta Salamanca Miércoles, 13 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

1925 - La patronal de comerciantes celebra los funerales del señor Anaya

Esta mañana se han celebrado en la iglesia parroquial de San Martín los solemnes funerales en honor al señor Anaya. Los actos han sido costeados por la patronal de comerciantes. A ellos, acudieron un gran número de amigos del finado y numerosos comerciantes de la ciudad.

1950 - 1.140 maestros en la provincia para más de 57.000 alumnos

Los datos de la Reseña Estadística indican que 1.140 maestros nacionales impartirán clase en Salamanca y en el resto de la provincia a 57.229 niños que figuran matriculados en escuelas primarias. Respecto a los estudiantes de Enseñanza Media, se elevan a 3.772 alumnos en total.

1975 - Inauguración 'real' de las piscinas y vestuarios de Tejares

Las piscinas de Buenos Aires, en Tejares, se encontraban listas para la llegada de bañistas. Fueron dos obreros los encargados de darse el primer chapuzón para comprobar la impermeabilidad de los vasos. Los vestuarios estaban también preparados y la depuradora recibirá el agua del río.

2000 - Los vecinos de Puente Ladrillo se vuelcan en las fiestas del barrio

A lo largo de todo el día de ayer, continuaron los festejos en el barrio de Puente Ladrillo. La jornada comenzó a la una de la tarde con juegos para los niños del 'Proyecto Margarita', que disfrutaron hasta bien entrada la tarde de las actividades. A las 18:00 horas, comenzó la 'gran fiesta ciclista'. Por la noche, el pregón de las fiestas corrió a cargo de Miguel Martín. Los festejos continúan mañana.