Parques públicos como patio de las guarderías. El debate está abierto

Guarderías de la ciudad han solicitado al Ayuntamiento utilizar de 9:00 a 14:00 horas los parques y zonas infantiles municipales próximas a sus centros. De este modo compensan que no tienen patio y pueden solicitar a la Junta la declaración de Centro Autorizado de Educación, imprescindible para ofrecer el próximo curso las plazas gratuitas de titularidad pública para niños de 1 y 2 años. Para este curso, en el que han ofrecido las plazas de 2 a 3 años, no era requisito imprescindible, según la secretaria de la Asociación de Escuelas y Centros Infantiles Privados de Castilla y León, la salmantina Blanca Cózar.

“Nos han pasado una tasa de 5.000 euros por contar con estos espacios de forma exclusiva en horario escolar, algo que nos parece abusivo”, explica. Sería el precio más alto que reclama un ayuntamiento de la Región. “Si no cumplen el requisito, las compañeras tendrán que cerrar, los centros públicos no tendrán capacidad para cubrir la demanda y muchas mujeres irán al paro”, añade. Por su parte, el Consistorio ha convocado una reunión para tratar el asunto e informarles de que la asesoría jurídica ultima la figura para encajar su demanda y para que sea lo menos gravosa, ya que no se trata de una ocupación de vía pública ordinaria, sino de un uso privativo y lucrativo del patrimonio municipal.