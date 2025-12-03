Páramo cuenta con las mejores propuestas para estas Navidades

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 05:00 Compartir

Páramo reorganizó y cambió parte de la producción de la empresa en 2021, centrándose en eventos y encargos y cerrando la venta al publico del emblemático establecimiento de Gran Vía, abierto desde 1982.

Fiel a su compromiso con los clientes, no podía faltar en Navidad en las casas de muchos que les han otorgado su confianza durante estos años.

Son importantes los cambios que la experimentado la sociedad salmantina durante estos años y la empresa se ha ido adaptando a las tendencias del momento sin perder su esencia: materias primas de calidad y elaboración artesanal.

Durante los años 2020 y 2021, y condicionados por la pandemia, Páramo ya había realizado la entrega de pedidos en las instalaciones de El Jardín de Páramo, en el km 6,500 de la carretera de Madrid (Pelabravo) y, esta experiencia les ha servido para poder hacerlo así de nuevo.

Algunas elaboraciones se han mantenido durante estos 40 años; ejemplos son, entre los platos principales, la merluza Páramo o la poularda rellena, entrantes y postre; los canapés y la insuperable tarta de frutas; en estos dos últimos casos, se hacen sobre encargo para garantizar su frescura y calidad.

Examinando las peticiones de los clientes, Páramo ha ampliado la gama de aperitivos, buscando siempre productos que permitan el trasladado y mantenimiento sin perder calidad.

Estas Navidades son un momento especial para muchas familias y Páramo quiere colaborar para que las reuniones familiares sean un éxito.

Se pueden encargar pedidos hasta el 22 de diciembre para Nochebuena y hasta el día 29 para Nochevieja. Se recomienda desde la empresa realizar cl pedido con tiempo para garantizar que los clientes puedan disponer de todos los productos. A partir de esas fechas, el equipo de Páramo se centrará en la preparación de los encargos que empezarán a cocinarse los días 23 y 24. De esta manera, los platos se sirven recién preparados y los pedidos serán limitados: Páramo prefiere servir menos en estas fechas que rebajar la calidad a la que están acostumbrada su clientela.

El listado de platos para Navidad ya está disponible en la página web, para que las familias interesadas puedan consultar y elegir los platos que desean. Los pedidos se realizan ahora por teléfono, donde los clientes les asesorarán sobre cantidades, conservación y presentación de cada plato.

No existe un menú estándar y, en cada caso, Páramo se adapta a las necesidades del cliente. También, en función de los platos que deseen, aconsejarán sobre el momento adecuado para recoger los pedidos e intentar evitar, en la medida de lo posible, esperas excesivas. La personalización de cada pedido hace que la preparación y despacho pueda ser mas lenta que la de menús prefijados y cerrados.

Contacto

Dirección: Ctra. de Madrid km 6,500. 37181 Pelabravo, Salamanca

Teléfono: 639 689 931.

Página web