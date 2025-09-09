«Ofrecemos un directo con frescura, fuerza y sensibilidad»

EÑE Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 10:14 Comenta Compartir

The Third Rule es una banda salmantina fresca y ecléctica, que incorpora un enfoque indie dentro del género alternativo moderno. Estarán tocando en directo hoy, a partir de las 20:30 horas, en la plaza Elio Antonio de Nebrija, con entrada libre y gratuita para el público.

Para quienes aún no les conocen, ¿quiénes son The Third Rule y cómo nació la banda?

–El proyecto surge de la amistad entre Óscar Vicente (batería) y Víctor Asensio (voz y guitarra), de la escena musical de Salamanca. Tras la disolución de nuestras anteriores bandas y la casualidad de ser vecinos, decidimos dar vida a una nueva propuesta musical. Después de un periodo creativo entre ambos, decidimos incorporar un nuevo miembro, Javier de la Cruz (bajista), y juntos culminamos el concepto que teníamos en mente, consolidando la banda con un catálogo sólido de temas propios.

Tras años de trayectoria, la incorporación de Alejandro Diego (guitarra solista) completó la formación y dotó a la banda de una sonoridad más rica y madura, configurando el espíritu actual de T3R. ¿Recuerdan su primer ensayo o su primer concierto?

–Nuestro primer ensayo y concierto fue el reflejo de mucha pasión e ilusión.

¿Qué significa para el grupo tocar en las Ferias y Fiestas de Salamanca? ¿Cómo viven la oportunidad de actuar en su ciudad?

–El lugar del concierto lo conocemos de primera mano; ya lo hemos experimentado: un sitio complicado, especial, exigente y desafiante, pero en un marco incomparable. Somos 100 % salmantinos, por lo que sentimos que es un honor y un privilegio formar parte de la programación de estas ferias y fiestas. Que la cultura de esta gran ciudad cuente con nosotros es motivo inequívoco de gratitud.

¿Cómo están preparando este concierto? ¿Habrá alguna sorpresa en el repertorio o en la puesta en escena?

–Risas aparte… Más que un concierto, ofrecemos un viaje para todos los públicos. Un directo que combina frescura, fuerza y sensibilidad, y lo más importante para nosotros es que la gente experimente un viaje cognitivo agradable, que los evada del tiempo. Una oportunidad para dejarse llevar, emocionarse y disfrutar de la música. Que al público les acaricie la ilusión que ponemos y les despierte nuevas sensaciones.

Su estilo bebe de influencias muy variadas: desde el britpop hasta el post-punk alternativo. ¿Cómo definirían su propuesta sonora?

–Somos eclécticos como personas y músicos por naturaleza. Nuestros mejores discos de cabecera hacen que nuestra música sea una amalgama triturada por nuestra propia coctelera, difícil de catalogar, aunque visiblemente reconocible y, esperamos, amablemente aceptada. Queremos que la gente encuentre en nuestra música un pedacito de su género favorito y, al mismo tiempo, algo nuevo que descubrir. Cada miembro aporta su personalidad y estilo, construyendo canciones que invitan tanto a la reflexión como al disfrute. Una mezcla de influencias diversas que, al fusionarse, generan un sonido único y fresco.

¿Qué importancia tienen las letras en su música? ¿De qué temas les gusta hablar cuando componen?

–Nuestras letras son como un mapa de lo que somos. Son un laboratorio donde experimentamos con ideas, imágenes y sonidos. No solo hablamos de vivencias, sino también de lo que imaginamos que podría pasar. Es un universo propio, pequeños mundos inventados.

¿Hay alguna canción del repertorio que tenga un significado especial para el grupo o que estén deseando tocar en este concierto?

–Si nos preguntas por una canción favorita, cada uno señalaría una distinta, y eso es lo bonito: nuestro repertorio es como un caleidoscopio; según quien lo mire, gira hacia un color diferente. Para uno es la más íntima, para otro la más explosiva, y para otro la que le hace perderse en un mundo paralelo. No tenemos una canción estrella común; tenemos un universo compartido. Y quizá ahí esté la magia… el público recibirá ese mosaico de emociones.

¿En qué está trabajando actualmente The Third Rule? ¿Tienen previsto lanzar nueva música pronto?

–Ahora mismo estamos centrados en grabar un disco con los temas consolidados, y al mismo tiempo damos forma a nuevas composiciones, porque creemos que la música siempre está en movimiento. Todo esto se complementa con diversos eventos y conciertos. Al mismo tiempo, queremos trabajar más allá del sonido: en la imagen, el marketing y la identidad visual, redes, videoclips, etc. El futuro es compartir, emocionar y seguir creciendo con la gente que nos sigue.

Por último, ¿qué mensaje les gustaría enviar a quienes les vayan a ver el 9 de septiembre por primera vez?

–Siempre es bueno dejarse sorprender por algo desconocido… dejaros llevar… No podéis perder la oportunidad de conocernos y sumergiros en una experiencia humilde pero intensa. Al final, esa es nuestra 'tercera regla': que os sorprenda gratamente, os emocione y, simplemente… disfrutadlo.