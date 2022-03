Nuevos radares fijos para controlar la velocidad en las carreteras salmantinas

Los excesos de velocidad en las carreteras, sobre todo en las convencionales, y el consumo de alcohol y drogas de los conductores son los asuntos donde la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado su vigilancia en los últimos años para lograr reducir la siniestralidad vial. Además de la presencia de las patrullas de la Guardia Civil con los radares móviles, la DGT quiere elevar el número de radares fijos, también en Salamanca.

Por eso, la Subdirección de Movilidad y Tecnología de la DGT ya ha solicitado a la Jefatura de Tráfico de Salamanca un informe con propuestas de ubicación de nuevos cinemómetros. El jefe provincial, Miguel Moreno, confirma que desde Salamanca se estudian propuestas para nuevos radares de tramo, y para instalar cinemómetros tanto en autovía como en vía convencional, aunque prefiere no desvelar ubicaciones hasta que se cierre el proyecto. “La idea es que la DGT disponga, no sólo de los datos de la accidentalidad y la configuración del trazado en ese punto donde es necesario un radar, sino también si reúne requerimientos técnicos, de acometidas, protección, concesiones... Si reúnen todos los requisitos se podrá justificar uno o dos radares nuevos. Pero no sabemos cuántos llegarán ni cuándo”, explica.

El jefe de Tráfico también explica que a nivel tecnológico, la DGT busca modernizarse con sensores que avisen a los conductores en cruces, que adviertan del paso de animales o de peatones en la calzada, también con paneles de mensajería variable... Por ello, la Subdirección también ha solicitado a la Jefatura un informe con propuestas para instalar nuevos equipos inteligentes en Salamanca que mejoren la seguridad vial. Aunque en este caso, el software y el mantenimiento elevan la inversión, por lo que la implantación será más a largo plazo.

Moreno confirma que uno de los aspectos que urge mejorar son las cámaras que controlan el uso del cinturón de seguridad, instaladas en paneles de información en la N-630 a la salida del polígono de Los Villares, y más adelante en la A-62, ya que han tenido “muchísimos problemas”. “Hemos pedido que funcionen bien”, corrobora.

El pasado año 2021 batió todos los récords en las multas impuestas en Salamanca por excesos de velocidad a través de los radares móviles de la Guardia Civil, rozando las 23.000 denuncias. El jefe de Tráfico admite que tras la pandemia “los excesos de velocidad han ganado terreno” y reconoce que el pasado año se hicieron “más controles de velocidad”. Moreno corrobora que el repunte de denuncias tiene que ver también con que la Guardia Civil contaba con un radar móvil más (seis en total), y que no ha habido fallos en los cinemómetros y los aparatos no han estado parados o inactivos como otros años, ya que las revisiones de los equipos no acumulan retrasos. Por el momento, lo que no se incrementarán son los radares móviles.

El responsable de Tráfico en Salamanca asegura que esa vigilancia intensa de los excesos de velocidad se mantendrá también este 2022. “Desgraciadamente la velocidad es una plaga que está en todo tipo de vías, pero las menos seguras y donde más se baja la guardia es en las convencionales, donde se centran la mayoría de controles”, explica.

Sobre los puntos con elevada siniestralidad, como siguen siendo la rotonda de E.Leclerc y la glorieta de Buenos Aires, Moreno explica que están pendientes de grandes proyectos de reordenación del tráfico dependientes en este caso del Ministerio de Transportes y Movilidad. Cabe recordar que esta misma semana se ha iniciado el trámite para estudiar alternativas de un nuevo enlace entre la SA-20 y la A-50 que eviten el paso por la rotonda de E.Leclerc; mientras que la circunvalación de Buenos Aires se mantiene a 2024 el retraso para su culminación.

Preocupan también los numerosos accidentes mortales en la A-62 hacia Portugal. En este sentido, Moreno explica que el pasado año el 44% de los desplazamientos que venían de Francia hacia Portugal pasaron por Fuentes de Oñoro. “Es el puesto fronterizo más importante en términos de desplazamientos desde Europa y ese volumen de tráfico repercute en mayor siniestralidad, además de ser usuarios de distintos países con sus distintos valores y patrones”, advierte.