De nuevo sin plazas para ir en tren a Madrid aunque ya no haya abono gratuito Los dos Alvias y tres MD previstos el domingo por la tarde ya no tienen asientos libres

Carlos Rincón Miércoles, 10 de septiembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

A pesar de que desde el 1 de julio ya no hay abono gratuito y de que el Ministerio de Transportes alega que no hay demanda suficiente para aumentar los servicios, con el inicio de curso vuelven los problemas para encontrar plaza en los trenes para viajar de Madrid a Salamanca en viernes o para regresar a la capital de España al finalizar el fin de semana. El próximo domingo 14 de septiembre ya están completos los cinco trenes directos —dos Alvia y tres Media Distancia— que conectan la ciudad del Tormes con Madrid desde las diez de la mañana hasta la medianoche. En ellos, solo quedan libres algunas plazas reservadas para personas con movilidad reducida. Con cinco días de antelación ya solo es posible comprar billetes en los servicios de primera hora del domingo (7:35, 8:25 y 9:41), frecuencias que obligan a quien viene a Salamanca a disfrutar del fin de semana a marcharse demasiado pronto. Hasta el Alvia de las 6:25 de la mañana del lunes 15 está lleno.

Otros cuatro trenes —tres Alvias y un Media Distancia, todos ellos con horario de tarde— están también completos para venir este viernes de Madrid a Salamanca. En este caso es cierto que, al ser un día laboral hay cuatro frecuencias de Alvia, y aún quedan plazas en MD, que, eso sí, tardan más de dos horas y media en realizar el trayecto.

«Hay muchos problemas para encontrar billete los lunes, viernes y domingo si no se compran con anticipación. Para el resto de los días hay que comprarlos 48 horas antes como mínimo, sino no se encuentran plazas libres», asegura el presidente de la asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende. «El tren siempre va muy ocupado, aunque es verdad que en Segovia y Medina se baja mucha gente», añade.

Pese a estas dificultades el Ministerio de Transportes continúa manifestando que no hay demanda suficiente para extender la cuarta frecuencia de Alvia a los fines de semana —actualmente solo opera de lunes a viernes—. En una respuesta parlamentaria del pasado 23 de mayo, el Gobierno respondió a los diputados nacionales del PP por Salamanca: «Cabe señalar que la distribución actual de la demanda durante los fines de semana no justifica, por el momento, la viabilidad de una cuarta frecuencia, como sí ocurre los días laborables». Esgrimió entonces «criterios de eficacia y sostenibilidad» para no ampliar las frecuencias actuales.