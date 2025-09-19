Nueva edición del programa STEM Talent Girl en Salamanca

En la imagen de arriba, las alumnas más destacadas de STEM Talent Girl del curso pasado, mientras que abajo se puede ver a jóvenes y niñas realizando actividades prácticas desarrolladas en el programa.

El programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI vuelve a abrir inscripciones para su sede de Salamanca.

STEM Talent Girl, que celebra este año su octava edición en Salamanca, es un programa pionero y gratuito, dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y universitarias, que busca acompañar e inspirar a nuestras jóvenes, a través de su itinerario educativo, para que descubran su potencial, intereses, y puedan desarrollarse en el futuro en las profesiones más demandadas.

Pese a que ingenieros y profesionales TIC son los más buscados y tienen mayor remuneración, solo el 3% de las alumnas de Bachillerato quieren estudiar una ingeniería y solo al 1% de alumnas de ESO les interesan los grados TIC, según el Observatorio STEM de la Fundación ASTI. STEM Talent Girl está logrando revertir esta situación. Así, las alumnas de Bachillerato que quieren hacer una ingeniería son el 25,4% (frente al 3% del grupo general) y en el caso de las TIC, son el 11% en ESO (frente al 1%) y el 10,5% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general).

El programa, compatible con el curso escolar, se realiza fuera de las horas lectivas y propone actividades como talleres, visitas, sesiones de shadowing o retos sobre divulgación científica y la creación de proyectos de base STEM.

Las alumnas interesadas pueden informarse con más detalle y solicitar su plaza www.talent-girl.com.