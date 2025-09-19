Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la imagen de arriba, las alumnas más destacadas de STEM Talent Girl del curso pasado, mientras que abajo se puede ver a jóvenes y niñas realizando actividades prácticas desarrolladas en el programa.
CONTENIDO PATROCINADO

Nueva edición del programa STEM Talent Girl en Salamanca

Este programa celebra en la ciudad su octava edición y busca acompañar a las jóvenes para que puedan desarrollar su potencial o descubrir sus intereses. Está dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y universitarias

EÑE

Salamanca

Viernes, 19 de septiembre 2025, 05:30

Fundación ASTI

Fundación ASTI

  • Dirección Calle del Poeta Joan Maragall, 23, 28020, Madrid

  • Correo electrónico info@astifoundation.com

El programa de fomento de vocaciones científico-tecnológicas en niñas y jóvenes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de la Mujer, en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación ASTI vuelve a abrir inscripciones para su sede de Salamanca.

STEM Talent Girl, que celebra este año su octava edición en Salamanca, es un programa pionero y gratuito, dirigido a alumnas de ESO, Bachillerato, FP y universitarias, que busca acompañar e inspirar a nuestras jóvenes, a través de su itinerario educativo, para que descubran su potencial, intereses, y puedan desarrollarse en el futuro en las profesiones más demandadas.

Pese a que ingenieros y profesionales TIC son los más buscados y tienen mayor remuneración, solo el 3% de las alumnas de Bachillerato quieren estudiar una ingeniería y solo al 1% de alumnas de ESO les interesan los grados TIC, según el Observatorio STEM de la Fundación ASTI. STEM Talent Girl está logrando revertir esta situación. Así, las alumnas de Bachillerato que quieren hacer una ingeniería son el 25,4% (frente al 3% del grupo general) y en el caso de las TIC, son el 11% en ESO (frente al 1%) y el 10,5% en Bachillerato (frente al 3% del grupo general).

El programa, compatible con el curso escolar, se realiza fuera de las horas lectivas y propone actividades como talleres, visitas, sesiones de shadowing o retos sobre divulgación científica y la creación de proyectos de base STEM.

Las alumnas interesadas pueden informarse con más detalle y solicitar su plaza www.talent-girl.com.

Publicidad

Top 50
  1. 1 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  2. 2 Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca
  3. 3 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  4. 4 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  5. 5 «Vamos a por los 106»
  6. 6 Las cabañuelas ya tienen su predicción para un 2026 marcado por la nieve: «Año bellotero...»
  7. 7 El aeropuerto de Matacán será reformado con el último plan de inversiones de Aena
  8. 8 Los estudiantes sortean la prohibición y rebozan en harina y vino a los novatos
  9. 9 Así es una familia típica salmantina según la IA: ¿Te representa?
  10. 10 La nueva estafa que circula por redes sociales y en la que debes evitar pinchar: «Se me ha mojado...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Nueva edición del programa STEM Talent Girl en Salamanca

Nueva edición del programa STEM Talent Girl en Salamanca