“Nos miran por la calle como si fuéramos apestados”

No solo es el riesgo que corren las personas infectadas. Otra de las cruces que tienen que soportar son los comentarios y las críticas del entorno más cercano.

Los cinco jóvenes que regresaron de Malta están teniendo que soportar una fuerte presión en el entorno de sus hogares.

“Es exagerado. La gente está publicando dónde trabajan, nos ponen verdes y nos dicen que si vamos a matar a todo el mundo”, lamenta uno de los padres de los jóvenes infectados.

El COVID es un filón para los rumores. El jueves también se extendió el ‘bulo’ de que una tienda de ropa de la calle Toro había cerrado por un brote.

Los cinco salmantinos contagiados en Malta emprendieron su viaje sin ni siquiera conocer que el país había pasado de ser un destino muy seguro a que su incidencia de contagios creciera en los últimos días.

Los padres, alertados por las noticias, tomaron la iniciativa de avisar al centro de salud de que cinco jóvenes iban a aterrizar y que habían experimentado algo de fiebre.

“Desde que llegaron se ha encerrado en casa y no ha salido por ahí, por lo que no se pueden decir alguna barbaridades como las que estamos soportando. A través de las redes sociales, por teléfono y en la misma calle. Los abuelos, que son personas mayores, salen a la calle y la gente se les aparta como si fueran apestados a pesar de que no viven juntos.

De momento los cinco jóvenes están perfectamente de salud y apenas experimentan un poco de tos que, inicialmente ellos achacaban al aire acondicionado.

Sus respectivas familias -como la de la mayoría de los infectados en esta segunda ola- solo esperan que se les respete en su recuperación y se ponga freno a especulaciones muy hirientes que, entienden, rozan las amenazas.