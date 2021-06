El obispo de Salamanca, Carlos López Hernández, ha remitido una carta a los presbíteros y a la comunidad diocesana de Salamanca sobre la celebración de las procesiones del Corpus Christi de este año. En ella recuerda que “la disciplina sanitaria actual en Castilla y León”, respecto a las celebraciones de culto, establece “como único límite del aforo de asistencia el derivado de la necesidad de observar las distancias entre las personas y de organizar la entrada y la salida de modo que se eviten las aglomeraciones”; y que “siguen en vigor las restantes disposiciones sanitarias de práctica habitual”.

El obispo señala que precisamente por esta razón “la autoridad sanitaria no estima oportuno autorizar las peregrinaciones a santuarios, las procesiones y otros actos de culto fuera de los templos que lleven consigo grandes concentraciones de personas” y, por tanto, este mismo criterio restrictivo “se sigue de forma razonable y justificada” para las tradicionales procesiones del Corpus Christi.

Para llevar a cabo una procesión del Corpus Christi “se necesitaría la autorización del Ayuntamiento, que la concedería o no en conformidad con las disposiciones u orientaciones de la autoridad sanitaria”, afirma el prelado. Carlos recuerda que, “con carácter general, y no por la situación coyuntural de la pandemia, la organización de una procesión por la vía pública, sobre todo en los mayores núcleos de población, lleva consigo medidas extraordinarias de orden público, que requieren de forma necesaria la colaboración del Ayuntamiento. Las instituciones de la Iglesia no tenemos medios para garantizar de forma eficaz el cumplimiento de las referidas disposiciones sanitarias”.

En las circunstancias actuales, el obispo considera “un deber de solidaridad ” con los establecimientos de la restauración no limitar lo más mínimo con una procesión sus horarios de apertura , legalmente reconocidos como necesarios para reparar los graves perjuicios económicos sufridos durante la pandemia”.

Y añade, “por nuestra responsabilidad legal y caritativa de colaborar de forma eficaz en el proceso de superación de los contagios, y por solidaridad con los responsables y trabajadores de la restauración, asumimos la necesidad de no celebrar el próximo domingo, día 6 de junio, la tradicional procesión del Corpus Christi por las calles de nuestras poblaciones“.