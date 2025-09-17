La natalidad se desploma en Salamanca: récord a la baja tras un descenso de un 30 % en la última década Casi la mitad de las madres superan los 35 años

Carlos Rincón Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:59

Aún faltan meses para concluir el año, pero, si continúa la actual tendencia, este será el año con menos número de nacimientos desde que existen datos. En los primeros siete meses de 2025 la natalidad en Salamanca se ha desplomado. Entre enero y julio se contabilizaron 952 nacimientos, un 31 % menos que una década antes.

Nunca se había registrado una cifra tan baja, desde que el Instituto Nacional de Estadística ofrece datos mensuales, concretamente desde 2013, cuando en los siete primeros meses del año vinieron al mundo 1.388 nuevos salmantinos.

En 2024 se produjo un pequeño repunte en la natalidad que ha durado muy poco. Fueron 1.015 los nacimientos contabilizados en los siete primeros meses. Respecto a esta cifra se producido un descenso del 6,1 %.

Además de reducirse el número de partos, la edad de las madres cada vez es mayor. Más del 43 % de las mujeres que han tenido hijos en Salamanca en los primeros siete meses de este año superan los 35 años. Tres de cada cuatro años superan los 30, y solo un 7,5 % tienen edades inferiores a los 25 años.