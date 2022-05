Nace en Salamanca el primer supermercado que abastecerá de alimentos y productos sanitarios a la España vaciada

Sergio Alonso, gerente de la empresa Merca What, explica detalladamente en qué consiste este proyecto y cómo se diferencia de la competencia, además de las ventajas de usar este servicio.

¿Qué es Merca What?

Definiríamos Merca What como el primer supermercado online que puede llegar a cualquier punto de Castilla y León en menos de 24 horas. Sin embargo, para llegar a toda la comunidad, primero se centrará en operar en Salamanca y su provincia para crecer posteriormente de manera paulatina. Nuestra oferta se basa en un amplio y variopinto catálogo en el que se puede encontrar prácticamente de todo, lo que supone una gran ventaja para el comprador, ya que en un solo pedido puede incluir alimentos (charcutería, conservas, pescados, frutas, etc.) o productos de diferentes categorías, por ejemplo, de bazar, de menaje, de higiene y perfumería, de mascotas, etc.

Además, cuenta con dos modalidades de envío: la Estándar, con un plazo de entrega en la capital y en los pueblos de 24 horas máximo, y la Express, destinada solo a la capital con una entrega que se realiza en 20 minutos. Estos plazos son así de breves debido a que estamos concienciados con el consumidor, ya que la competencia tarda hasta 3 días en entregar un pedido.

¿Qué más detalles tiene el servicio express?

Queremos abastecer a quien lo necesite de manera urgente a través de nuestro servicio express. Este tiene un máximo de 15 productos aproximadamente, ya que nuestros repartidores utilizan un modelo de moto eléctrica de tres ruedas con una capacidad de carga limitada, aunque bastante grande (unos 600 litros).

¿Cómo surge este proyecto?

Es un hecho que España se está vaciando, ya que muchos de sus pueblos rurales sufren de despoblación y olvido. En cifras, Castilla y León tiene 2.248 municipios, de los cuales 696 cuentan con menos de 100 empadronados; mientras que 1.103 rondan de 101 a 500 habitantes. Esto se traduce en que el 80% de los municipios de la Comunidad no llegan casi al medio millar de personas, lo que les convierte en excluyentes para poseer un supermercado propio.

Es responsabilidad nuestra, como supermercado con capacidad logística dar servicio al medio rural y acercar a sus habitantes bienes necesarios y básicos para vivir. Esta es la base de nuestro proyecto. Llevamos trabajando en este proyecto desde que acabó la cuarentena provocada por la Covid-19. Es decir, aproximadamente un año y medio dando forma a Merca What, atando cabos sueltos y encontrando los mejores productos siempre al mejor precio. Respecto a esto último, no incrementaremos el precio, sino que serán los mismos que cualquier persona puede encontrar en un supermercado normal.

¿Cómo tenéis pensado promocionar este servicio?

Para hacer de Mercawhat una realidad, contaremos con una campaña de promoción constituida por diferentes técnicas tanto físicas como digitales para llegar a un público amplio. El objetivo de nuestra campaña es conseguir el número más alto posible de descargas de nuestra aplicación móvil para poder notificar a los interesados de ofertas y novedades. Para ello, como premio al descargar la app ofreceremos un cheque regalo. Este será tanto físico como digital y contendrá un código de un único uso para su validación. Como queremos alcanzar a personas de todas las edades, visitaremos y realizaremos conferencias en institutos de formación profesional de Salamanca y de sus provincias y en las facultades. Esto nos resultaría fácil, ya que contamos con el apoyo de muchas de estas instituciones, como el IES Venancio Blanco, El Colegio Salesiano y la Facultad de Economía y Empresa, en las que ya hemos realizado conferencias de este proyecto. En Merca What pensamos que el futuro está en la gente con pasado, por ello convocaremos juntas, reuniones y conferencias en los pueblos para enseñar el funcionamiento de nuestra aplicación a los más mayores y a los no tan mayores. Para ello, contaremos con un equipo de 6 técnicos que se recorrerán en pareja doce pueblos diarios en total.