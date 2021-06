Música, teatro y cine al aire libre. Estas son las 45 propuestas del programa ‘Plazas y Patios’ en Salamanca

Los espacios elegidos para esta programación son el Patio Chico y el Patio del DA2, que contarán con sillas numeradas, colocadas a 1’5 metros de distancia, para que los asistentes tengan sitio preasignado y no se produzcan aglomeraciones. Las entradas de todos los espectáculos tienen un precio simbólico de 1 euro y se podrán adquirir desde el lunes a través de la web www.ciudaddecultura.org . Todo el dinero que se recaude será donado a una organización benéfica al finalizar el verano.

La IV edición del Festival Internacional de Jazz se desarrollará del 7 al 10 de julio e incluye los conciertos de Ludovic Beier Trio + Ioan Streba, Scott Hamilton & Dena DeRose Quartet, Danny Grisset & The Young Lions y The Guitar Conference. El festival de música indie “Ingrávido” será los días 27 y 28 de agosto y contará con la participación de seis bandas: Los Estanques, Mujeres, Confeti de Odio, Monteperdido, Diamante Negro y Menta.

Las seis propuestas teatrales estarán protagonizadas por las compañías salmantinas Etón Teatro, Intrussión Teatro, La Befana producciones, Komo Teatro, Edulogic Producciones y la compañía Saldaña y Carioca. Además actuarán siete grupos de música locales: Vocalis, Raúl de Dios, Folk on Crest, Daniel García Trío, Entavía, Rockin’ Hellfire y Fernando Viñals junto a músicos invitados.

Y finalizan los estrenos teatrales con el espectáculo familiar “Tres peques muy grandes”, de la compañía Saldaña y Carioca previsto los domingo 8, 15, 22 y 29 de agosto. Lázaro de Tormes, Juan Picornell y Francisco de Solís no se conocieron. Vivieron en distintas épocas. Lázaro ni siquiera existió, es un personaje literario. Pero tienen algo en común: los tres tuvieron una infancia complicada, apasionante. “Tres peques muy grandes” cuenta, en forma de comedia, la niñez de estos tres personajes.

El tercer estreno de la décima edición de “Salamanca Plazas y Patios” es “Lázaro... señora de” de La Befana Producciones. Se han programado cuatro funciones los domingos 4, 18 y 25 de julio y 1 de agosto. A Salamanca llega una vendedora-pregonera buscavidas. En su carro lleva toda su fortuna. Vende frutas, longanizas, queso, pan y todo lo que tiene. Pocos se fían de ella. Cuando la venta no es buena, toca contar historias y pasar el gorrillo para ver si cae algún maravedí. Pregonera y contadora de historias, algo que aprendió de su marido, la pícara comienza a relatar como gran titiritera la historia de Lázaro de Tormes, aventuras y desventuras que el pícaro protagonizó para poder comer. Nuestra protagonista no es otra que Teresa, señora de Lázaro de Tormes. La Pícara que engañó al Pícaro.

La compañía Intrussión Teatro representará la segunda propuesta, que lleva por título “Túneles” y que se representará los sábados 3, 17, 24 y 31 de julio, a las nueve de la noche. En un futuro no muy lejano y tras el estallido de una terrible guerra, solamente el 3% de la población ha logrado sobrevivir. Dadas las inhóspitas condiciones de la atmósfera, aquellos humanos se trasladaron al subsuelo para poder sobrevivir olvidándose, incluso, de que en un pasado hubo un mundo en la superficie. Un equipo formado por Fortunata, Rosaura, Max y Rosaura que desde niños han escuchado las “leyendas” de un mundo por encima de los túneles han estado años buscando un acceso a la superficie. Y gracias a los libros logran encontrar un punto de acceso justo en el Patio Chico.

El 7 de agosto está previsto el concierto de Entavía, un grupo salmantino con una novedosa y particular visión del repertorio tradicional, con sonoridades que se acercan al flamenco, jazz o klezmer fruto del pasado musical de cada uno de ellos.

El 24 de julio actuará Folk On Crest, un grupo cuyo concepto musical está marcado por una amplia adaptación de temas tradicionales y composiciones propias que desde 2008 se han plasmado en cuatro trabajos discográficos. Uno de los objetivos de Folk On Crest es exportar y hacer un poco más conocida la música charra y de la meseta castellano leonesa, tan rica en ritmos y melodías.

El primero de ellos será el concierto del grupo Vocalis, el 3 de julio. Este grupo lo integran miembros de los más prestigiosos coros de la ciudad de Salamanca, que han ofrecido centenares de conciertos por todo el mundo y desarrollado una carrera como solistas. La intención del grupo es la de dar otra dimensión a la música a capella, desarrollando estilos diferentes de la música clásica y más cercanos al jazz, fusión y pop-rock. Su principal interés es el de llegar a todo tipo de público, especialmente al que no es habitual en la música coral, con programas que aporten diversión, emoción y sorpresa.

El programa de Salamanca Plazas y Patios incluye también la cuarta edición del Festival Internacional de Jazz que se celebrará los días 7, 8, 9 y 10 de julio en el Patio Chico.

Comenzará el festival con el concierto del músico alsaciano Ludovic Beier, un acordeonista de jazz que ha desarrollado un estilo muy personal, aunando su técnica de virtuoso con el swing más puro, absorbiendo también elementos de la tradición “manouche” inspirada por Django Reinhardt. Se ha relacionado musicalmente con los más grandes nombres de esta gran tradición, como Angelo Debarre, Dorado Schmitt o Florin Niculescu. En 2006 participó en el histórico concierto The Magic Of Toots celebrado en el Carnegie Hall de New York. Ha grabado una veintena de discos como líder, junto a Angelo Debarre, Samson Schmitt, Marc Berthoumieux, Dorado Schmitt y otros. En este concierto estará acompañado de Doudou Cuillerier (guitarra), Antonio Licusati (contrabajo) e Ioan Streba (clarinete).

El día 8 actuará Scott Hamilton, considerado el máximo exponente de la corriente conocida como “el neoclasicismo en Jazz”. Tras una carrera plagada de éxitos, con centenares de sesiones de grabación a sus espaldas, y habiendo colaborado con algunos de los más grandes músicos de la historia, como Benny Goodman, Roy Eldridge, Hank Jones o Ray Brown, Scott se trasladó desde los EEUU a Europa, donde reside desde hace dos décadas. Es aquí, en Europa, donde conoció a la también expatriada pianista y cantante Dena DeRose, con la que ha formado un equipo extraordinario, intérpretes de las más puras esencias del Jazz clásico en nuestros días. Llevan colaborando más de una década y han grabado juntos cinco CD, que han tenido un éxito extraordinario, con cerca de cincuenta millones de descargas en Spotify.

El concierto del día 9 será el de Danny Grisset & The Young Lions. El interés por el Jazz ha experimentado, en las últimas dos décadas, un gran alza entre las jóvenes generaciones de músicos de nuestro país. Entre los cientos de profesionales surgidos en los últimos años, han empezado a destacar unos pocos por su talento especial. El festival quiere apoyar a esta generación de músicos ofreciéndoles la oportunidad de presentarse junto a las grandes figuras del Jazz internacional y facilitándoles su interacción con músicos de reconocido prestigio, en este caso el pianista afroamericano Danny Grisset, uno de los más brillantes de su generación y ex-miembro de grupos como los de Nicholas Payton, Tom Harrell, Vincent Herring o Jeremy Pelt. El concierto se estructurará en tres partes bien diferenciadas, en las que podremos presenciar en directo la interacción de nuestros jóvenes músicos con Danny Grisset y entre ellos mismos.

Y finalizará el IV Festival Internacional de jazz con The Guitar Conference, un proyecto que fue creado en 2009 como un instrumento para reunir en el mismo escenario a algunos de los mejores guitarristas de Jazz del momento para que pudiesen intercambiar ideas de forma espontánea y relajada. El propósito de este proyecto es recrear de alguna manera esta extraordinaria experiencia musical frente al público.

Los cuatro conciertos del festival están programados en el Patio Chico a las diez y media de la noche y las entradas tienen un precio de 1 euro.