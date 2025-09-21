Misión al rescate del río Tormes: ¿este molusco tan pequeño es peligroso? Una veintena de voluntarios del programa del Ayuntamiento, 'VoluntaS', participan en una actividad muestreo y eliminación de la almeja asiática, especie invasora que genera daños en el ecosistema

María Andrea Sandia Salamanca Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:32

Armados con sus guantes, botas y las ganas de defender el ecosistema local, una veintena de voluntarios se aventuraron ayer en las aguas del río Tormes para recoger y eliminar un buen puñado de ejemplares de almeja asiática, una especie invasora que ha convertido las aguas del río en su hogar.

La actividad ha sido organizada por el programa de voluntariado del Ayuntamiento, 'VoluntaS', en colaboración con la Fundación Tormes EB, y tiene varios objetivos. Por un lado, la iniciativa permite eliminar algunos ejemplares de estos moluscos a la vez que sensibiliza a la ciudadanía sobre los peligros de las especies invasoras. Por otro, los datos recabados serán utilizados para realizar un muestreo de la especie.

«En una sola mañana no vamos a eliminar la totalidad de las almejas asiáticas en el río Tormes; es imposible. Acabar con las especies exóticas invasoras es muy, muy difícil. Ya es complicado en tierra, y ahora en agua mucho más. Sin embargo, lo que sí queremos es realizar un muestreo para ver si ha aumentado su presencia desde 2022, que fue la fecha en que hicimos el muestreo anterior. De esta manera podemos seguir el desarrollo de la especie y saber si se está expandiendo de forma descontrolada y requiere intervención», explica Rebeca Martín, técnica de la Fundación Tormes EB.

Con esta meta en mente y con las ganas de ayudar, los voluntarios asistentes a la actividad se sumergieron con sus cubos, palas y una red de cribado en las orillas del Tormes en busca de estos diminutos animales, que a pesar de su tamaño pueden ocasionar daños en el ecosistema.

«El problema con las especies invasoras es que cambian el ecosistema y pueden desplazar a especies autóctonas. Por eso hay que mantenerlas vigiladas y controladas. En el caso de la almeja asiática, el principal riesgo es que modifique el estado del agua. Es decir, podrían alterar el pH, el nitrógeno o el oxígeno, lo que afectaría a las especies locales», explica la técnica Rebeca Martín.

Se trata de una actividad que no solo tiene efectos positivos para la salud del Tormes, sino también para la de sus participantes. «Da gusto venir. Sientes que colaboras con una buena causa, conoces personas nuevas y pasas un buen rato. Es muy satisfactorio», opina Juan Oveja, un voluntario.

Además, la iniciativa permite a los participantes aprender sobre el medio ambiente. «Cuando participas en una actividad como esta te haces más consciente del impacto que tienen tus acciones en el mundo y aprendes a cuidar el planeta», cuenta Fulgencio Sánchez, otro voluntario.

Y ese es también uno de los objetivos del programa de voluntariado. «Lo más importante de estas actuaciones es sensibilizar a las personas sobre el impacto de nuestras acciones. A veces la gente piensa que no pasa nada por traer un animalito y dejarlo en el río, pero sí que pasa. Esta actividad es un ejemplo del riesgo que representan las especies exóticas para los ecosistemas», señala Miguel García, técnico de 'VoluntaS'.