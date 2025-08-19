Más de un millón de euros para renovar tecnología del Hospital Dos arcos quirúrgicos, rayos X para Montalvos y un ecógrafo para el trasplante pulmonar. La pasada semana se licitó la Radiología y un mamógrafo para Ciudad Rodrigo

El Hospital de Salamanca ha adjudicado durante los últimos días una serie de compras en tecnología sanitaria para sus diferentes edificios que superan ampliamente el millón de euros.

La pasada semana se publicó la licitación, tanto de un equipo de Radiología como de un mamógrafo en el Centro de Especialidades de Ciudad Rodrigo. Dos operaciones que van a superar los 500.000 euros con impuestos, pero que todavía no están ejecutadas, sino que están en fase de licitación. En cambio, en las últimas horas se han adjudicado varias compras relevantes, como una sala de Radiología en el Hospital de Los Montalvos, que llegará a través del Ingesa tanto a Salamanca, como a otras comunidades autónomas. El precio de adjudicación ha sido de 306.130 euros y el plazo de ejecución es de 90 días, por lo que en torno al mes de noviembre tendría que estar completa la obra que se ubicará en la planta baja del Bloque C.

El Hospital va a incorporar dos nuevos arcos quirúrgicos, que se han convertido en imprescindibles para el tipo de cirugías que se realizan en los avanzados quirófanos del Complejo Asistencial. Dos arcos valorados en 199.500 euros y que deberán estar instalados y puestos en marcha en un plazo de 60 días desde la firma del contrato. Es decir, en el mes de octubre.

También se ha adjudicado la adquisición de un ecógrafo para que la Unidad de Trasplante Pulmonar pueda realizar ecocardiografías sin depender de otros servicios. El equipo asciende a 78.650 euros, con IVA, y también debe estar puesto en marcha en un plazo de 60 días.

Por último, se ha contratado el mantenimiento de dos mamógrafos del Complejo Asistencial y un densiómetro óseo -un equipo que utiliza rayos X para medir la densidad mineral ósea y diagnosticar la osteoporosis o el riesgo de fracturas- que se prolongará durante varios años y cuyo coste ascenderá a 271.970 euros.

Se trata de un empujón a la dotación tecnológica del Hospital de Salamanca de cara al segundo semestre del año.