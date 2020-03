Miguel Marcos, internista del Hospital: “La gente no es aún consciente de que debe salir menos de casa”

Hace unas semanas escribió un hilo de Twitter que, literalmente, dio la vuelta al mundo. Miles de veces compartido y ocupando espacio en los medios de comunicación de varios continentes. En aquella opinión el doctor Miguel Marcos argumentaba de forma magistral que no existe contradicción entre la existencia de una alerta mundial de salud pública con el hecho de que el riesgo individual de mortalidad sea relativamente bajo, a excepción de los grupos de riesgo (“A los que tenemos que proteger especialmente en esta epidemia”, remarca).

El mensaje caló, pero Miguel Marcos regresó este jueves a Twitter con otra cadena de opiniones en las que vislumbra que “la gente todavía no se lo está tomando en serio”. “Todo lo que escribí en su momento es así. Pero ahora llega un momento en el que la gente debe quedarse en su casa, cancelar toda actividad no imprescindible y guardar una distancia social de al menos un metro, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Además, por supuesto, del lavado de manos y de no tocarse la cara. Si no es así, vamos a lo de Italia sin remedio”, opina el internista.

Marcos es profesor de la Universidad de Salamanca, que ya ha suspendido la actividad académica habitual además de las prácticas hospitalarias, medida que aplaude y considera “muy adecuada en este escenario”. El mundo de la medicina mira hacia Madrid, como la capital de España miraba a Italia hace escasos días. “En Madrid ya se ha pedido a las personas mayores y enfermos crónicos que salgan lo menos posible de casa o que no cojan el metro, pero debemos asumir que todos debemos comenzar a aplicar estas medidas en el resto de ciudades para evitar que la infección se extienda. Además, claro, de las medidas que establezcan las autoridades”, apunta.

En su última cadena de tuits muestra su preocupación por la posible situación de personas que no saben que están contagiadas y continúan haciendo vida normal: “La situación está escalando muy rápido y, probablemente, hay un gran grupo de pacientes con pocos síntomas que pueden transmitir la infección, lo que puede obligar a instaurar cuanto antes medidas poblacionales de aislamiento estrictas como en Italia o China”.