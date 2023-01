Miguel Ángel Muñoz, en Salamanca: ‘Necesito volver a hacer teatro cada dos años por lo menos’

La primera vez que Miguel Ángel Muñoz mostró inquietud por el mundo de la interpretación fue con 10 años. Aquello fue como un flechazo del que todavía no se ha olvidado. Ahora, tiene 39 años y sigue mostrando la misma pasión que la que tenía cuando estaba dando aquellos primeros pasos. Pese a haber protagonizado un sinfín de proyectos, confiesa tener un feeling especial con el teatro, al que vuelve este viernes y este sábado, para representar en el Liceo “una dramaturgia increíble”, que espera que cale hondo entre el público salmantino, escrita por su “directora de teatro fetiche”, Vanessa Montfort y la cual protagoniza junto a Cuca Escribano: ‘El síndrome del copiloto’.

Estamos acostumbrados a verle protagonizar series de televisión, pero también ha dejado y sigue dejando huella en el teatro. ¿Qué le aporta?

Para mí, el teatro es fundamental en mi carrera como actor y en mi vida. Tengo inquietud por estar encima del escenario desde hace muchos años. Es tanta la pasión que siento por él que, cada dos años, tengo que volver.

¿Qué es ‘El síndrome del copiloto’?

‘El síndrome del copiloto’ surge de una motivación de Vanessa Montfort y Cuca Escribano. En ella, tengo la oportunidad de interpretar al personaje de Óscar, que es un fantasma que acompaña a María durante la travesía en la que va a tirar las cenizas de él a su lugar deseado. Es un recorrido que dura ocho días y que termina en Tánger, pero que termina siendo tan inmersivo para el público que te genera ganas de navegar por el mar.

Es una obra en la que las mujeres van a sentirse identificadas...

Cualquier ser humano con un poco de empatía y sensibilidad se sentirá atraído por la obra. Muchas veces, por miedo, tomamos decisiones por medio de otras personas.

¿Cómo es trabajar con Cuca?

Ha sido un gran descubrimiento. Ya nos conocíamos antes como profesionales, pero, ahora, después de todo lo vivido en este periplo, Cuca ya no solo es compañera sino que también es amiga.

Este proyecto le llegó después de la oportunidad de grabar un documental con su tata (‘100 días con la tata’), con quien siempre nos deja unos momentos entrañables. ¿Cómo vivió esa experiencia?

Fue increíble. Yo ya sabía que alguna vez iba a pasarme al otro lado de la cámara para dirigir, pero lo que no sabía es que ‘100 días con la tata’ me fuese a regalar tanto. Ha sido el trabajo que más alegrías me ha dado y, encima, con él, he tenido la oportunidad de grabar con mi tata, que, a sus 98 años, tiene una salud increíble.

¿Qué le queda por hacer a Miguel Ángel Muñoz? ¿Con qué sueña?

Sueño con poder disfrutar de la vida cada día con la gente que quiero. Si, además, la vida me sigue regalando la suerte de seguir en mi profesión, seré más que feliz.