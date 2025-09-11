«Se mezclará la magia de una plaza mítica de España con el cariño del público, es una fecha marcada en rojo»

'Gisme', vocalista de Ultraligera, en el centro de la imagne junto al resto de la banda.

Hablar con 'Gisme' es entrar en un universo donde la cultura y la cercanía se dan la mano. Lejos de cualquier pose, rompió el hielo de esta charla con LA GACETA comentando que estaba «estrenando cascos» y asegurándose de que se le escuchara bien, como quien quiere que la conversación fluya con naturalidad.

Desde ese primer gesto quedó claro que el encuentro iba a ser cómodo, cercano y sincero, y así fue: una entrevista intensa, breve pero rica en contenido, que muestra a un artista de fondo literario, narrador de historias y voz de Ultraligera, capaz de mezclar ternura y salvajismo con la misma naturalidad con la que se entrega sobre el escenario.

Todo ello, en la antesala de su primer concierto en Salamanca, hoy, a las 20:30 horas, un lugar cargado de historia donde esperan firmar una de las noches más memorables de su gira.

Hoy tocaréis en la Plaza Mayor de Salamanca, un lugar emblemático. ¿Qué significa para vosotros subiros a un escenario con tanta historia?

– Es uno de esos escenarios en los que, por distintas razones, nos hemos hecho esperar. La gira lo ha querido así, pero la expectación era enorme: cada semana recibíamos mensajes muy efusivos de gente de Salamanca preguntando cuándo íbamos a tocar allí. Incluso algunos nos acompañaban en conciertos de otras ciudades con pancartas pidiéndonos que fuésemos… (ríe).

Y por fin, va a ocurrir… ¿Qué esperáis del concierto?

– Ese día se va a mezclar la magia de una plaza mítica de España con el cariño que nos ha transmitido el público durante este tiempo. Para nosotros es una fecha importantísima, marcada en rojo en el calendario. Además, tenemos preparadas algunas sorpresas porque queremos que la interacción sea máxima y que el espectáculo suba a otro nivel. Estoy maquinando ideas para que sea un concierto realmente especial.

¿Habéis estado ya en Salamanca en alguna ocasión, ya sea como grupo o a nivel personal? ¿Tenéis algún recuerdo especial de la ciudad?

– La primera vez que fui fue con un amigo músico de allí. Recorrimos desde el casco histórico hasta los bares de rock. En aquella época yo estaba absolutamente obsesionado con la música, aunque ni siquiera existía este proyecto ni sabía que iba a dedicarme profesionalmente a ello. Me quedó grabado el recuerdo de que el rock estaba muy vivo en Salamanca, y eso me fascinó.

Además de música y rock, Salamanca tiene mucha tradición universitaria y cultural... ¿Cómo creéis que puede recibir vuestro directo un público tan diverso?

– Ese factor sorpresa es lo que hace que este bolo sea aún más interesante. Hay ciudades donde ya sabes cómo es el público porque has estado antes, pero en Salamanca tenemos esa incógnita. Lo que sí tenemos claro es que habrá al menos dos o tres filas de seguidores que llevan tiempo esperándonos y que nos van a dar la energía que necesitamos. Por eso pensamos que va a ser uno de los conciertos más importantes del año.

Vuestra carrera ha crecido muy rápido desde 2021 hasta ahora. ¿Cómo vivís este salto de salas pequeñas a llenar festivales y plazas históricas como la de aquí u otros escenarios grandes?

– Al principio todo era ilusión en estado puro, pero con el tiempo ha llegado la responsabilidad. La responsabilidad de convertir lo que era un hobby en un oficio tan noble y antiguo como la música. Antes subíamos borrachos a cantar; ahora lo hacemos menos (ríe), pero con la consciencia de que la gente paga una entrada para vernos y tenemos que estar a la altura.

¿Qué diríais que es lo que hace única la propuesta de Ultraligera?

– Vivimos en una época demasiado 'buenista', donde lo políticamente correcto lo invade todo. Nosotros intentamos buscar autenticidad y un punto de gamberrismo: hacer lo que realmente nos sale de dentro. Nos gusta montar una performance potente, hacer mucho ruido, beber y fumar en el escenario… en definitiva, todo lo que no nos dejaban hacer en el colegio. Más allá de ser 'importantes', queremos ofrecer la experiencia que el público viene a buscar.

Aunque muchos os sitúan dentro del indie rock, también se escuchan otras influencias en vuestra música... ¿Os sentís cómodos con la etiqueta 'indie' o preferís huir de las categorías?

– Creo que las categorías son más asunto del periodismo y la crítica. En España, la etiqueta indie está muy mal usada: parece que todo grupo que toca en un festival ya es indie, y me parece una vaguería conceptual. En realidad, o se habla de rock urbano, que es lo más clásico, o se mete todo lo demás bajo la misma etiqueta. Si tuviera que catalogar a Ultraligera, diría que somos rock alternativo, aunque entre nosotros usamos categorías más concretas para pillar influencias de aquí o de allá en lo musical… ¡No las menciono porque quizá te sonaría muy pretencioso! (ríe).

Las letras de vuestras canciones hablan de personajes descarriados, viajes y emociones intensas. ¿De dónde suele partir la inspiración de 'Gisme' a la hora de escribir?

– La música la componemos entre todos, pero las letras suelo escribirlas yo. Mi mayor inspiración es la literatura, en especial el relato. Me gusta esa forma narrativa de escribir canciones: crear un personaje, hacerlo pasar por distintas situaciones y sacar un aprendizaje para tu propia vida. Usar ese personaje para vivir cosas que tienes reprimidas. Al final, lo que funciona en nuestras letras es lo que no se puede decir en una cena. Esos toques sexuales o violentos que, sin embargo, todo el mundo corea en un concierto… cosas que quizá no se atreven a decir en casa.

Este año estáis presentes en muchos de los principales festivales de España. ¿Cómo se vive ese ritmo de giras tan intensas y qué aprendéis de cada escenario?

– El cambio ha sido enorme. Antes eran pequeños sprints, conciertos en los que nos vaciábamos por completo. Ahora tenemos que dosificarnos, porque la gira es muy larga. Seguimos dejándolo todo en el escenario, pero con una visión más maratoniana. Parece que se acaba y siempre aparece el manager con una fecha más (ríe). Es casi cómico. Estamos a punto de meternos en la grabación del nuevo disco y todavía tenemos 12 fechas por delante.

Imagino entonces que la empatía entre vosotros es clave…

– Buff… la empatía, la paciencia y el compañerismo lo son todo. Saber qué necesita cada uno en cada momento es vital. Al final somos amigos y hemos conseguido una simbiosis muy sana. Aunque pasemos más de 15 horas juntos en un fin de semana, lo normal sería que surgieran roces, pero a nosotros no nos ocurre… ¡al menos de momento! (ríe).

Si tuvierais que definir con una palabra lo que queréis transmitir en Salamanca hoy, ¿cuál sería y por qué?

– Diría dos: homenaje y ritual. Por un lado, homenaje a esa gran plaza por la que han pasado desde ejecuciones públicas hasta espectáculos grandiosos a lo largo de la historia. Y por otro, ritual, que es lo que tratamos de hacer siempre: algo que divierta, sí, pero que implique mucho más. Que suponga un compromiso con la música para que la gente no vuelva igual a casa. Huir de la cultura del entretenimiento y ofrecer algo más consciente.

¿Un mensaje a quienes os esperan en la Plaza Mayor?

– Sobre todo, agradecimiento. Y pedir que el ruido sea máximo. Sabemos que no vamos a olvidar las primeras veces de esta gira, y Salamanca va a ser muy especial. A estas alturas necesitamos mucha fuerza, y confiamos en recibirla desde abajo… ¡estamos deseando tocar allí!