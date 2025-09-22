De un mercado de máximos a otro de mínimos
Ventas ágiles y a precios altos pero poco significativas por la baja asistencia
Salamanca
Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:36
De un mercado de ganados de Salamanca de máximos, con algo más de 1.000 ejemplares, a otro de mínimos una semana después y con la perplejidad de los usuarios por esa caída de asistencia. La atribuyen, en general, a la exigencia de encontrar ganado con el requisito exigido de que haya superado las pruebas de saneamiento ganadero. Esto se une a la escasez de ganado en las explotaciones por bajadas del censo y la alta demanda.
En las naves de la Diputación y después de los reservas ampliadas durante el fin de semana, 340 cabezas de ganado , con 141 terneras, 201 terneros, 2 toros y 16 vacas. El pasado viernes las reservas eran para 327 y lo habitual es que la asistencia del día de mercado sea menor, lo que no ha ocurrido esta vez.
