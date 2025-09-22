De un mercado de máximos a otro de mínimos Ventas ágiles y a precios altos pero poco significativas por la baja asistencia

Susana Magdaleno Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025

De un mercado de ganados de Salamanca de máximos, con algo más de 1.000 ejemplares, a otro de mínimos una semana después y con la perplejidad de los usuarios por esa caída de asistencia. La atribuyen, en general, a la exigencia de encontrar ganado con el requisito exigido de que haya superado las pruebas de saneamiento ganadero. Esto se une a la escasez de ganado en las explotaciones por bajadas del censo y la alta demanda.

En las naves de la Diputación y después de los reservas ampliadas durante el fin de semana, 340 cabezas de ganado , con 141 terneras, 201 terneros, 2 toros y 16 vacas. El pasado viernes las reservas eran para 327 y lo habitual es que la asistencia del día de mercado sea menor, lo que no ha ocurrido esta vez.