Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de unos terneros del Mercado la mañana de este lunes. LAYA

De un mercado de máximos a otro de mínimos

Ventas ágiles y a precios altos pero poco significativas por la baja asistencia

Susana Magdaleno

Susana Magdaleno

Salamanca

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:36

De un mercado de ganados de Salamanca de máximos, con algo más de 1.000 ejemplares, a otro de mínimos una semana después y con la perplejidad de los usuarios por esa caída de asistencia. La atribuyen, en general, a la exigencia de encontrar ganado con el requisito exigido de que haya superado las pruebas de saneamiento ganadero. Esto se une a la escasez de ganado en las explotaciones por bajadas del censo y la alta demanda.

En las naves de la Diputación y después de los reservas ampliadas durante el fin de semana, 340 cabezas de ganado , con 141 terneras, 201 terneros, 2 toros y 16 vacas. El pasado viernes las reservas eran para 327 y lo habitual es que la asistencia del día de mercado sea menor, lo que no ha ocurrido esta vez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desesperación en el campo: «La situación es para coger y cerrar»
  2. 2 «Nos pidió que tirásemos su huerto abajo mientras lloraba»
  3. 3 Incremento «histórico» para mejoras en los pueblos: 30 millones de euros en los próximos dos años
  4. 4 Rescatada tras caerse, quedar inmovilizada y con el grifo abierto: las goteras alarmaron a los vecinos
  5. 5 Morante y su recital con el capote en La Glorieta: «Aquí ha sido y aquí se quedará para siempre»
  6. 6 Dos heridos tras quedar atrapados en el vuelco de un turismo en la SA-305, en Ledesma
  7. 7 La historia de la primera heladería de Salamanca: «Este helado está muy frío, ¿me lo podría calentar?»
  8. 8 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Santa Marta de Tormes
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este domingo 21 de septiembre
  10. 10 Detenido un hombre tras una violenta reyerta en la calle Bordadores

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca De un mercado de máximos a otro de mínimos

De un mercado de máximos a otro de mínimos