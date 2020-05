Las llaman ‘mascarillas egoístas’ porque solo piensan en quien las lleva, pero no en los demás. Son las mascarillas que tienen una válvula en el lateral o en la parte frontal. “Sí, efectivamente te protegen muy bien, pero en el caso de que seas tú el infectado el virus puede salir proyectado a cerca de cinco metros, cuando la distancia de protección es de 1,5 metros o dos metros”, explica el urgenciólogo y presidente del sindicato CESM, Tomás Toranzo.

“A los compañeros nos sorprende mucho que no se esté dando más importancia a este tema, porque es peligroso”, indica. Las autoridades recomiendan a la población que utilicen la mascarilla quirúrgica porque “el objetivo de llevar mascarilla no es el de protegerte de un contagio, sino evitar que tú lo propagues”. “Con una mascarilla quirúrgica no contagias y así se rompe la cadena”, aclara.