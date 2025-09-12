El mayor ritmo de creación de empresas desde el inicio de la crisis de 2008 en Salamanca: diez a la semana Entre enero y julio se constituyeron 312 nuevas sociedades, un 28 % más que el año pasado

Carlos Rincón Viernes, 12 de septiembre 2025, 06:15 Comenta Compartir

Solo Ceuta y Álava tienen actualmente un ritmo de creación de empresas superior al que está registrando Salamanca. Cada semana se ponen en marcha en esta provincia una decena de nuevas sociedades, una media que no se alcanzaba desde el inicio de la anterior crisis económica en 2008, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entre enero y julio se constituyeron 312 sociedades en la provincia, un 28 % más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Pero el incremento no solo se produce respecto a 2024, sino que se trata de un aumento de un 31 % respecto a la media de la década anterior. En los últimos 17 años no se habían alcanzado cifras tan elevadas de constitución de nuevos negocios.

Ni una sola de las empresas constituidas en los siete primeros meses del año fue una sociedad anónima (S.A). Todas ellas fueron limitadas (S.L.). Este dato deja claro que en la provincia no se instalan grandes negocios, sino que la mayoría de los nuevos proyectos empresariales con pequeñas y medianas empresas. La última S.A. se creó en septiembre de 2024 y la anterior, en enero de 2023.

El capital movilizado por los empresarios salmantinos para poner en marcha estos 312 negocios ascendió a casi 9,7 millones de euros, una cifra que, ni mucho menos, es la más elevada de los últimos años pese a que este ejercicio la cifra de sociedades sea mayor. Así, en 2023 el capital suscrito entre enero y julio triplicó al del mismo periodo de 2025. El montante medio de las sociedades limitadas puestas en marcha en los siete primeros meses del año es de 31.070 euros.

Ante esta tendencia al alza en la constitución de sociedades que se viene detectando en los últimos meses, los empresarios, representados tanto por CES como por CEOE-CEPYME, insisten en que Salamanca es una provincia emprendedora, pero también inciden en que este aumento también está vinculado a la desaparición de los autónomos vinculada a la «asfixia» en cotizaciones y impuestos a la que están sometidos. Así, muchos trabajadores por cuenta propia se habrían dado de baja para constituir sociedades limitadas. No obstante, los datos de 2025 arrojan resultados positivos puesto que entre enero y agosto no solo no han disminuido los autónomos dados de alta en la Seguridad Social sino que han aumentado.

Por otra parte, por cada cuatro nuevos negocios que se ponen en marcha, uno se cierra. Esto supone que el tejido empresarial de la provincia está en crecimiento. La constitución de sociedades ha aumentado un 28 %, mientras que las disoluciones se han reducido en un 15,4 %. Fueron concretamente 77 compañías las que se dieron de baja entre enero y julio en Salamanca, catorce menos que el año anterior.

El crecimiento de las nuevas sociedades en España durante los siete primeros meses del año, concretamente de un 5,22 %, es mucho menor que el que se ha producido en Salamanca, 28,4 %. Sin embargo, el capital de las empresas constituidas en esta provincia no llega a representar ni un 0,3 % del dinero que movilizó la creación de nuevos negocios durante los siete primeros meses del año en todo el país, más de 3.424 millones de euros. Nada que ver con el 17,2 % de las empresas de Madrid, o el 15 % de las de Barcelona. De hecho, Salamanca está entre las quince provincias españolas en las que menos capital se movilizó para crear nuevas sociedades.

Temas

INE

Empresas