Marta del Pozo, Mª Ángeles Hernández y Mª Victoria Mateos: mujeres “orgullo de ciudad”

La profesora de la Universidad Marta del Pozo, la empresaria María Ángeles Hernández y la científica María Victoria Mateos han recibido en la tarde de este miércoles el homenaje del Ayuntamiento de Salamanca a sus trayectorias de éxito con motivo del Día Internacional de la Mujer. “Son orgullo de ciudad, llegarán dónde decidan sin obstáculos”, aseguró el alcalde, Carlos García Carbayo, en su discurso, en el que defendió que en sus profesiones “brillan con luz propia” con el esfuerzo como hilo conductor de su éxito.

La profesora de Derecho, Marta del Pozo, defendió que lleva en su ADN la necesidad de reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto, entre otros, que le ha valido la distinción. Dedicó el premio a todas las “familias” en las que se ha incorporado a lo largo de su vida personal y profesional, pero también a todas las Tamaras del mundo, recordando a la primera mujer que tuvo en la sala como magistrada víctima de violencia de género.

La empresaria María Ángeles Hernández, tercera generación de un negocio de pastelerías que nació en Alba y que ella extendió a Salamanca cuando solo tenía 20 años, se mostró orgullosa de tener un negocio en el que la mayoría son mujeres “y muy matriarcal”. Para ella, que la hayan homenajeado es la reafirmación de lo que siempre dice a sus sobrinos: “Sin trabajo y esfuerzo, no hay recompensa”.

La científica y hematóloga María Victoria Mateos no asistió al acto al encontrarse en Argentina por motivos de trabajo, pero sí envió un vídeo de agradecimiento deseando que ojalá desaparezca la celebración del Día Internacional de la Mujer “porque no hubiera desigualdad”. “Este es un reconocimiento a todos los investigadores y a las mujeres en particular”, reseñó, para instar a las científicas a que no cedan en su empeño. “Siempre hay una hipoteca que pagar, porque no se puede llegar a todo”, advirtió, animándolas a no ponerse trabas a sí mismas, a buscar la excelencia y a lograr sus objetivos.

La teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez, fue la encargada de introducir el acto y de presentar a las homenajeadas. “Tres casos de éxito avalados por el talento, pero también por el sacrificio”. Indicó que las tres tienen algo en común: hombres fuertes que no se han asustado de tener enfrente a mujeres poderosas y dispuestas a luchar por sus sueños, “decididas a batallar por ellos” con varones a su lado más entusiasmados aún por esta causa. Para Suárez esta es la auténtica receta contra el machismo.