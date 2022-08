Los salmantinos retiran más de 50.000 metros cuadrados del material que puede causar enfermedades respiratorias

El año pasado se sustituyeron 50.349 metros cuadrados de amianto de las cubiertas de varias edificaciones de la provincia de Salamanca, a los que se unieron otros 950 metros lineales de bajantes, tres depósitos de 500 litros de este material con un peso aproximado de 100 kilos y 9,3 metros cúbicos de otros tipos de materiales con los que estaba mezclado el amianto, prohibido en construcción desde 2002 tras ser considerado perjudicial para la salud.

Así consta en los registros de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, que este pasado jueves publicó las bases reguladoras de las nuevas ayudas para impulsar el reemplazo por productos inocuos y para evitar accidentes laborales, dado que este compuesto es más frágil que otras opciones del mercado y no es extraño que se produzcan siniestros durante las tareas de reparación en techos, especialmente de naves. En concreto, Industria ofrece una partida global de 2 millones de euros a los que podrán acceder los solicitantes que acometan el cambio en edificios ubicados en Castilla y León. Además, deben cambiarlos por otros materiales libres de amianto y transitables, para evitar accidentes laborales.

La cuantía de la subvención cubrirá el 85% del gasto, siempre que no supere los 10 euros por metro cuadrado ni los 30.000 por beneficiario y centro de trabajo. También se subvencionará la instalación de una nueva cubierta, en este caso el 50% del coste, no pudiendo superar los 40 euros por metro cuadrado, ni los 20.000 por beneficiario y centro de trabajo.

El departamento que dirige Mariano Veganzones ha creado esta línea con el objetivo de promover la seguridad y evitar el riesgo que supone realizar trabajos de altura. La Consejería defiende que esta medida era necesaria, “ya que los accidentes mortales por caídas de altura suponen la tercera causa de muerte por accidente de trabajo por detrás de las lesiones no traumáticas y los accidentes de tráfico laborales”.