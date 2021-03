Esta semana a través de las redes sociales muchas personas quisieron poner fin al silencio que se cierne ante los problemas de salud mental, utilizando el hashtag #YoTambiénVoyAlMédico. La respuesta de la sociedad fue consecuencia del “desafortunado comentario”, como él mismo reconoció después, que hizo el miércoles en el Congreso el diputado del Partido Popular por Huelva, Carmelo Romero, quien gritó “¡Vete al médico!” tras la intervención de Íñigo Errejón, en la que pedía una actualización de la Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud. El comentario, para muchos, puso de manifiesto la estigmatización sobre las personas que sufren algún tipo de problema de salud mental, la necesidad de una mayor información y más recursos.

Desde la asociación Salud Mental Salamanca-AFEMC también hacen hincapié en ello. “No se habla de salud mental por miedo a que te pongan una etiqueta y eso hace que las personas con algún problema eviten pedir ayuda. Por suerte el lenguaje ya ha cambiado mucho pero antes era muy peyorativo con términos como ‘loco’ o ‘enfermo mental’. El etiquetaje conlleva que esas personas piensen que se las va a discriminar”, afirma la psicóloga Zaida Gómez.

En la misma línea, asegura que son muchos los estereotipos que aún permanecen. “Son creencias que hemos asumido como reales pero no lo son. Se dice que son personas inestables permanentemente y es totalmente falso, porque es un proceso evolutivo y hay periodos de empeoramiento pero también otros de remisión total de los síntomas. También se cree que van a tener comportamientos inesperados o peligrosos, cuando ellos tienen más posibilidades de ser víctima; que no pueden ser autónomos o que son vagos y perezosos.

Para la psicóloga, la información y la sensibilización es “fundamental”. “Hay que acabar con las etiquetas porque lo que estamos haciendo es favorecer el rechazo y provocando que las personas con problemas de salud mental se autoestigmaticen, pues se llegan a creer esos estereotipos”, indica. “Todos podemos sufrir de salud mental. Cualquiera está en el bombo”, apunta. Precisamente ahora, relata, con la pandemia se ha puesto de manifiesto que el factor ambiental está influyendo mucho (no solo el hereditario) y muchas personas que gozaban de una buena salud mental ahora no. “La crisis económica, la pérdida de trabajo, la incertidumbre de cuándo acabará el virus...”. Por ello afirma que es vital poner el foco no solo en esos factores externos sino en otros aspectos de la vida que sí podemos controlar. “La actitud es fundamental porque las dificultades, unas u otras, siempre van a estar ahí”.

Por otra parte, expertos y afectados piden facilitar el acceso a recursos públicos y un mayor número de profesionales. “En muchas ocasiones pasan semanas hasta que dan cita y me atrevería a decir que son pocas las personas que pueden permitirse económicamente acudir a una terapia privada”, reconoce Mercedes de Blas, trabajadora social de la asociación. Pero además, para Mercedes otra dificultad a la que tienen que hacer frente es a la valoración. “Por ejemplo para el tema de recursos sociales en muchas ocasiones se tiende a mirar más lo físico que lo mental. Solo valora bien quien conoce bien la salud mental”, añade.

En definitiva, un largo camino por recorrer y en el que ambas dan un consejo. “Hay una caja de herramientas de la salud mental que todos debemos tener: descanso, nutrición, tener un proyecto vital, motivación y apoyarnos en nuestro entorno”.