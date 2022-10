Los parques que viven una segunda juventud

Una gran oportunidad para todas aquellas personas que anhelan su juventud y que se niegan a echar a perder su condición física. Los hay obligados a mantener su buena salud y aficionados a relacionarse con los demás y que ven a un conjunto de máquinas como una vía de escape a cualquiera de sus preocupaciones.

En los últimos años, ir a los parques saludables se ha convertido en una nueva moda, a la que sucumben desde los más jóvenes hasta los más mayores y que es frecuentada, sobre todo, por aquellas personas que, lejos de poder pagarse un gimnasio o clases de psicomotricidad, optan por dedicar una parte de su tiempo libre a evadirse caminando por la ciudad para terminar brazeando o pedaleando en estas áreas de juegos que se han vuelto trascendentales.

Entre los primeros en aparecer y los últimos que se han instalado en las zonas verdes de la ciudad, Salamanca ya cuenta con 49 parques biosaludables, repartidos en 31 de sus 43 barrios. De ellos, Pizarrales es el que más espacios biosaludables tiene, con cinco, seguido de San Bernardo, que tiene cuatro. Junto a ellos, Garrido, Prosperidad, San José y Tejares, con un total de tres, promueven entre sus mayores la importancia que tiene que aprendan a valorar la actividad física diaria como medio para prevenir enfermedades cardiovasculares y mejorar su calidad de vida.

Junto a todos los mencionados anteriormente, hay que contar con que, a mayores, próximamente se instalará uno nuevo en la Plaza de Estrasburgo, ubicada en el barrio del Zurguén, cuyas obras ya están en licitación, dentro de los proyectos de renovación de parques y plazas programados para final de este año.

“Desde hace ya un tiempo, salgo a caminar todos los días y aprovecho para venir un poco hasta Würzburg y pasar por cada máquina”, asegura María Ángeles Sánchez, una vecina de la zona que, con 74 años, ha convertido su paso por los parques biosaludables en rutina. “El médico siempre me ha insistido en que tengo que moverme, al igual que se lo dice a todo el mundo. Antes que pagar un gimnasio, prefiero venir hasta aquí. Los aparatos que más suelo utilizar son aquellos en los que ejercito las piernas y la cadera. Es lo que me han recomendado para tener una mejor movilidad”, asegura, a la vez que recomienda, también a los más jóvenes, asistir, al menos, una media hora diaria a este tipo de parques. “Si la gente tiene miedo a lesionarse en estas máquinas, he de decir que nadie nace con nada aprendido. A mí nunca me ha pasado nada. Animo a los mayores a que vengan”.