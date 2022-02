Los militantes del PP de Salamanca, con Ayuso

No hay batalla interna sin posicionamiento hacia uno u otro bando, una de las principales aristas que suelen generar los procesos de Primarias y que, por ello, siempre hace temblar los cimientos cuando hay más de un candidato. Entre los militantes del PP en la provincia, Ayuso es la que sale triunfadora, sobre todo entre los pequeños municipios de la provincia. Aunque en los canales internos no dudan en posicionarse a favor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, evitan hacer ninguna declaración pública al respecto por temor a represalias en el ecuador de la legislatura. En plena reserva de munición, aún es pronto para saber de qué lado se va a decantar la balanza y un posicionamiento podía servir para quedar excluido de las próximas municipales que se celebrarán en 2023.

Si el favoritismo es claro hacia Ayuso, una tendencia que se ha visto siempre con el cariño que los salmantinos han recibido a la presidenta cada vez que ha visitado la provincia, no es tan clara la posición hacia el destino de Pablo Casado. No son mayoría los que piden la dimisión, pero sí los que expresan la necesidad de que se abra un diálogo. En lo que todos coinciden, es en que el “espectáculo” que ha dado el partido no es nada edificante y afecta a unas siglas que acaban de arrasar en la provincia de Salamanca en las últimas elecciones autonómicas.

Por ello, en lo que coinciden la mayoría de militantes del PP de Salamanca es en confesar que se sienten “huérfanos” al no tener una cabeza visible, ni un sentimiento de liderazgo como sí ha ocurrido en la mayoría de etapas del partido. Los afiliados y simpatizantes giran la mirada hacia Alberto Núñez Feijoó, uno de los pilares en el que debe asentarse la sensatez del partido. Sus palabras de ayer sobre la necesidad de un congreso extraordinario en caso de no solucionarse esta crisis, reflejan a todas luces la realidad que piden los militantes del PP salmantino. Frente a la polarización en el conflicto, aplauden que la salida de Feijoó haya evitado el posicionamiento y haya dado una respuesta: la solución debe ser rápida. No faltan las voces que hablan de “refundación”, aunque la mayoría opta por fortalecer todos los canales del diálogo.