Los médicos cobrarán 320 euros por cuatro horas de trabajo cada tarde que destinen a reducir las listas de espera

La Consejería de Sanidad está ultimando el decreto por el que pagará a los sanitarios que, voluntariamente, operen fuera de su jornada laboral -tarde y noche- para reducir las listas de espera quirúrgicas.

Las conocidas como ‘peonadas’ son uno de los puntos más importantes dentro del plan de choque que ha diseñado Sacyl, que asume la necesidad de realizar un importante desembolso.

Aunque las condiciones todavía se están negociando en mesa sectorial, desde la Junta de Castilla y León ya se han hecho los primeros cálculos y estiman que mantener este programa durante todo el año 2022 va a costar cerca de cinco millones de euros, y la previsión de poder duplicar la cantidad -hasta 12 millones- si hay que mantenerla durante 2023.

Existe la convicción de que el plan de choque tiene que ser a medio plazo. No vale con operar por las tardes durante un par de meses y que el problema regrese a la vuelta del verano. El consejero, Alejandro Vázquez, ha repetido en varias ocasiones que, como mínimo, hay que mantener este ritmo hasta finales de año, siempre y cuando se empiece ya. La intención de Sanidad es que el programa se estrene en junio.

Precisamente este jueves hubo una reunión de la mesa sectorial, en la que no se alcanzó un acuerdo definitivo, pero según apuntan fuentes sindicales, la predisposición por ambas partes es buena.

Un médico que acepte operar por la tarde cobraría 320,4 euros por un paquete de cuatro horas. Otras categorías profesionales como la de Enfermería percibirían 213,12 euros. “No es una cantidad alta para trabajar una única tarde, pero realizando varias jornadas a lo largo de un mes sí es una buena ganancia”, apunta un cirujano consultado por este diario.

Desde la Consejería de Sanidad se advierte de que estarán “muy vigilantes” para garantizar que ese dinero extra se traduzca en resultados. Así, si a un determinado servicio quirúrgico se le ofrece un paquete de 100 cirugías en horario de tarde, su balance de lista de espera tiene que bajar en 100 pacientes menos. “Una de las razones de esperar un poco más para poner en marcha este programa era para que las listas de espera se estabilizaran. Ahora hay un cierto equilibrio entre los pacientes que entran nuevos en la lista y a los que se operan”, explican desde el paseo de Zorrilla.

En este escenario de equilibrio no se va a permitir que la Junta haga un esfuerzo económico y, sin embargo, las listas aumenten. Si un servicio no cumple con el objetivo que se le ha marcado, se suspenderá el plan al siguien trimestre y se planteará llevar esas operaciones a otra provincia o, de no ser factible, se buscaría un concierto con la sanidad privada.