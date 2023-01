Los ginecólogos no saben nada del plan antiaborto de Vox ni lo comparten

“¿Que si hemos empezado a aplicar el nuevo protocolo este lunes? Ni nos han comunicado nada, ni tampoco nos han preguntado nada, por lo que no vamos a aplicar nada”, afirman profesionales de Ginecología de Castilla y León, que en algunos casos se llevan las manos a la cabeza por la forma en que la Junta ha gestionado este caso y por la supuesta obligatoriedad que se quiere establecer.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha pedido a Castilla y León reconsiderar sus medidas antiaborto porque la técnica doppler para oír el latido fetal hay que usarla de manera “prudente” en el primer trimestre de embarazo y la práctica rutinaria de ecografías 4D no forma parte de ninguna guía.

“En el caso de que se confirmen las medidas que han sido anunciadas por los medios de comunicación y de las que no tenemos constancia directa, creemos que la comunidad de Castilla y León debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”, indican. Tal y como exponen los expertos en Ginecología y Obstetricia, existe consenso científico en “hacer un uso prudente del doppler” durante el primer trimestre de la gestación por los “potenciales efectos térmicos y/o mecánicos indeseables sobre el embrión” y, en caso de requerirse, ha de seguirse el principio “tan bajo como sea razonablemente posible”.

El presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, Santiago Santa Cruz, ve “una polémica más ideológica y política que sanitaria”. Santa Cruz defiende lo positivo de ofrecer más información o pruebas “para confirmar el normal desarrollo del embrion o feto” y recalca que “la paciente puede pedir que no se le realicen, al igual que otras muchas exploraciones”.

Respecto al papel de los médicos en esta polémica, opina: “Nuestro Código de Deontología , así como la Ley de Autonomía del paciente dicen que a cualquier paciente -en este caso la embarazada- se le dé una información amplia y entendible de su estado, de las opciones de tratamiento, con los benéficos y riesgos esperados para cada una de ellas, y que el paciente decida de acuerdo a sus principios y convicciones. Los médicos debemos hacer bien nuestro trabajo de acuerdo a la mejor evidencia científica existente y a nuestros códigos éticos. En el tema del aborto, el médico se puede acoger a la objeción de conciencia para no colaborar a realizarlo, pero no para no informar y tratar adecuadamente a la mujer embarazada que acuda a su consulta”.