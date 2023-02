Los empresarios auguran inflación y menos empleo con el nuevo salario mínimo

Una nueva subida de precios y un freno al empleo es la lectura que los empresarios de Salamanca hacen de la subida de un 8% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anunciada por Pedro Sánchez en el Senado y acordada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solo con los sindicatos UGT y CCOO. Los presidentes de las dos confederaciones de empresarios Diego García, por CEOE-Cepyme, y Antonio Rollán, por CES, no rechazan directamente la subida de las retribuciones mínimas, sino un “desproporcionado” e “inoportuno” incremento que no tiene en cuenta la situación de “quien lo paga” y que se aprobará el próximo 14 de febrero, según se supo este pasado miércoles, sin tener en cuenta las consecuencias que conlleva.

Auguran “una nueva oleada de inflación” y “una reducción de las nuevas contrataciones”, así como despidos, ante la imposibilidad de muchas empresas, especialmente de las más pequeñas y de los autónomos, de hacer frente a un importante incremento de los costes laborares cuando ya atraviesan una situación delicada por el aumento de gastos que vienen sufriendo durante los últimos meses.

“Un autónomo que quiera crear un puesto de trabajo, a lo mejor ahora ya no se lo puede ni plantear”, pone como ejemplo Diego García. “No estoy en contra de la subida. Cuanto mejor vivan mis trabajadores, mucho mejor. Pero, si hay que subir los sueldos y esto supone pagar más, se subirán precios repercutiéndolo en el consumidor”, denuncia el presidente de la Asociación de Autónomos de Salamanca (Ausal), Jorge Moro, reclamando más apoyo del Gobierno central al sector productivo para que éste fomente la creación de empleo. En esa línea, Rollán denuncia la falta de sensibilidad y empatía con el sector empresarial. “Estamos ante una decisión unilateral. Lo normal es que si se sube el salario mínimo, se hable con quien lo paga, no que se pacte solo con los sindicatos”, denuncia insistiendo en que “muchos negocios están ya asfixiados por la situación actual, con la soga al cuello, y se van a ver abocados al cierre y a despedir a sus trabajadores porque no van a poder afrontar esta nueva subida”.

Tanto desde CES como desde CEOE-Cepyme sienten que las empresas se han convertido en los paganos del Gobierno. Diego García recalca que el acuerdo de Díaz con los sindicatos sin contar con el empresariado rompe todas las bases de negociación, complica los convenios colectivos y es “una injusticia” para los trabajadores con puestos de trabajo intermedios, que verán reducido su poder adquisitivo. Además, la tilda de medida “recaudatoria” porque no hay ninguna rebaja en el pago de las cotizaciones. Por su parte, Moro apunta al carácter electoralista de una medida con consecuencias económicas negativas.