Los consumidores no aguantan más: “Es una situación dramática”

Subida. Esa palabra tan odiada por la mayoría de los españoles y últimamente tan de moda en la actualidad de toda la sociedad. Y es que no solo el precio de la luz ha experimentado un aumento en los últimos meses, también lo ha hecho el petróleo y la mayoría de los alimentos que componen las listas de la compra.

“Esta es una situación dramática”, coinciden todos los consumidores que añaden que “no se ve el final de todas estas subidas”. El presidente delegado de la Unión de Consumidores, José Antonio Galante, asegura que “las subidas vienen todas ligadas a la dependencia enegértica que tenemos de otros países. No aprendemos de los errores y si tenemos que importar el petróleo o el gas, entre otras cosas, somos esclavos y no sabemos cuanto más puede subir. Esto está afectando a absolutamente todos los consumidores”. Sobre las medidas adoptadas por el Gobierno cree que “no van a ser suficientes pero bienvenidas sean”.

Los mayores, son un colectivo muy vulnerable y estas subidas les están afectando mucho. “Al precio que está la luz ya vimos no vamos a poder ni encender la calefacción. Además, muchos mayores tendrán que hacer muchas restricciones porque el gas o el butano también están a un precio desorbitado. Todo sube, pero por desgracia las pensiones siguen igual y nosotros en en día a día lo estamos notando sobre todo en el supermercado”, afirma Francisco Gómez, presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa).

Por su parte, Gracia Sánchez, presidenta de la Asociación de Amas de Casa de Salamanca no confía en que esta situación se termine proximamente. “No tengo tan claro que estas subidas puedan parar, de momento no lo veo a corto plazo. Las subidas se realizan muy fácil, pero luego que estos precios bajen parece más complicado. Al menos ojalá que se estabilicen un poco porque sino estamos completamente ahogados. Las ayudas que da el Gobierno sirven para paliar un poco todos estos perjuicios, pero no les llegan a todo el mundo asique mucha gente lo seguirá pasando mal”, concluye Gracia Sánchez.