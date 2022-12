Los ciudadanos que trabajan en Nochebuena, la cara dura de la Navidad

La época más bonita del año ha llegado y, con ella, llegan los regresos tan esperados y las uniones familiares más especiales. Pese a ello, son muchas las personas que no pueden vivirlo en primera persona por sus obligaciones. Muchos sectores echan el freno de mano a su actividad con motivo de la llegada de la Navidad, pero muchos otros, repartidos entre el sector primario, el secundario y el terciario, siguen funcionando. En ellos, cientos de personas se separan de sus respectivas familias para ‘entregarse’ a los demás y que las celebraciones salgan lo mejor posible.

Agricultores, ganaderos, profesionales del sector sanitario o los servicios de emergencia, entre muchos otros, desempeñan una labor vital para que las fiestas puedan desarrollarse de la forma en la que lo hacen. Los achaques, los incendios imprevistos, la elaboración de los menús y el cuidado del ganado o de los cultivos que más tarde sirven para la alimentación obligan a todos ellos a estar en primera línea de batalla, alejados de sus seres queridos, en estas fechas tan señaladas.

Alberto Carnicero y José Luis Carrera son un ejemplo de entrega. Ambos estarán en alerta en Nochebuena en el parque de bomberos de Salamanca, donde cenarán en compañía con sus 14 compañeros, de los cuales, 10 no podrán abandonar su turno en ningún momento por si acaso hay algún aviso de última hora o un contratiempo en forma de llamas en alguna cocina o en la calle.

“Esta será la primera Nochebuena que trabaje. En los 18 años que llevo en el cuerpo, jamás me había tocado trabajar en estas fechas. Como nosotros trabajamos por turnos, no tenemos fines de semana y, quizás, eso ayude a que todo sea más llevadero en una noche en la que claro que nos gustaría estar acompañados de nuestras familias”, asegura el jefe de guardia del turno 2 de los Bomberos de Salamanca, José Luis Carrera. Junto a él, estará su compañero Alberto Carnicero, que, pese a que lleva menos años en el equipo, ya ha trabajado en estas fechas navideñas. “Esperamos que el turno sea tranquilo porque, al final, toda la gente se queda en casa con sus familias y no es como en ferias, cuando muchas personas salen”, afirma Carrera, añadiendo que “será especial repartir la cena entre compañeros al no estar con la familia” en un año en el que, además, les han cambiado los horarios, puesto que antes trabajaban un día entero, desde las 14:00 horas de un día hasta las 14:00 del siguiente y, ahora, entran y salen a las 8:00.

“Esta será mi tercera Nochebuena aquí y yo ya le he dicho a mi familia que, hasta que no sea año bisiesto, puede que no nos libremos de estar separados”, afirma haciéndose a la idea Alberto Carnicero.

José Luis Carrera y Alberto Carnicero trabajarán esta Nochebuena, pero se librarán de separarse de sus respectivas familias en Navidad, en Nochevieja y en Año Nuevo. Junto a sus otros 14 compañeros, volverán a trabajar el 29 de diciembre y el 3 de enero, pudiendo pasar así algunas de las fechas más especiales de este año y del nuevo que comenzará en la mejor compañía. De esta forma, podrán aprovechar esta oportunidad para marcharse a sus casas, ya que algunos viven fuera de Salamanca, bien sea en algunos municipios de la provincia o lejos de Castilla y León.