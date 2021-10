Los ciclistas salmantinos ven escasa la Ley de Tráfico para protegerles

En lo que va de año, de enero a septiembre, 16 ciclistas han resultado heridos en accidentes en las carreteras de la provincia de Salamanca, dos de ellos graves por caídas, y el resto leves por salidas de vía, impactos frontales y laterales o por atropello a un animal. La cifra de este 2021 es algo menor a los 21 heridos (2 graves y 19 leves) en el mismo periodo de 2020 o los 19 heridos de 2019 (1 grave y 18 sin hospitalización), por suerte sin fallecidos en estos tres últimos años.

Los ciclistas son uno de los colectivos más vulnerables de las carreteras por su desprotección frente a los vehículos de cuatro ruedas. Hace escasos días, la Comisión de Interior del Congreso aprobaba la modificación del texto de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, y aunque su redacción no está cerrada definitivamente a la espera de su aprobación por el Senado y su posterior ratificación por parte del Congreso, todo apunta a que algunos cambios introducidos seguirán adelante, como el que afecta a la maniobra de adelantamiento a los ciclistas por parte de los vehículos.

Aunque se mantiene la distancia de 1,5 metros al adelantar a uno o varios ciclistas como hasta ahora, la modificación de la normativa señala ahora la obligatoriedad de ocupar por completo el carril contiguo al adelantar (no una parte como hasta ahora) cuando haya dos carriles en el mismo sentido de la marcha, rebasando incluso línea continua.

“El conductor de un vehículo que pretenda realizar un adelantamiento a un ciclo o ciclomotor, o conjunto de ellos, debe realizarlo ocupando parte o la totalidad del carril contiguo o contrario, en su caso, de la calzada y guardando una anchura de seguridad de, al menos, 1,5 metros, salvo cuando la calzada cuente con más de un carril por sentido, en cuyo caso será obligatorio el cambio completo de carril. Queda prohibido adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario, incluso si estos ciclistas circulan por el arcén”, señala el texto.

Por contra, la propuesta de la Dirección General de Tráfico (DGT) de que el vehículo redujese en 20 km/hora el límite de velocidad marcado por la vía al adelantar al ciclista, para que la maniobra fuese más segura y no le sorprendiese, no ha salido adelante y se ha quedado finalmente en una recomendación y no en una obligación.

Los ciclistas salmantinos consideran escasas las mejoras en la nueva Ley de Tráfico. “Desde el punto de vista de la seguridad vial, la modificación de la norma se queda escasa en cuanto a la protección a los ciclistas. El tema de la reducción de la velocidad se ha quedado fuera cuando es esa velocidad la que provoca una succión y desestabiliza al ciclista”, señala María José Blanco, de la Delegación Salmantina de Ciclismo, que recuerda la fragilidad de los ciclistas y la falta aún de concienciación de muchos conductores. “La separación lateral de metro y medio todavía brilla por su ausencia”, agrega.

También Oché Alonso, presidente de la Escuela de Ciclismo Promesal, coincide en que “hay conductores que siguen incumpliendo las normas”. “No es cuestión de normativa sino de interiorizar el tema y ser sensibles cuando se circula junto a un ciclista en carretera”, agrega Alonso.