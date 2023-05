Los bulos farmacéuticos llegan a las aulas: “En internet se dicen auténticas salvajadas”

La Asociación Salmantina de Estudiantes de Farmacia (ASEF) organiza durante estos días -del 3 al 5 de mayo- el congreso FarmaForum, que además este año se convierte también en el XXXI Congreso Nacional de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF).

Con una asistencia de 170 personas de diversas comunidades, ha desarrollado un original programa cuyo punto más atractivo es una mesa redonda entre los tres farmacéuticos que más y mejor manejan las redes sociales: Infarmarte, Farmacéutico Fernández y, por supuesto, el salmantino Guillermo Martín, más conocido como Farmacia Enfurecida: una cuenta que empezó en Twitter, se hizo un referente en Instagram y se está viralizando en Tiktok.

“Esto empezó cuando yo estaba en la Facultad de Farmacia. Me aburría y se me ocurrió subir a internet cosas del día a día de los estudiantes. Al terminar la carrera me puse ya a hablar de temas de salud y a dar consejos, que es lo que le gusta a la gente. De esto hace casi diez años”, recuerda Guillermo Martín.

Consejos, curiosidades y, sobre todo, mucho humor, le han llevado a construir una legión de seguidores detrás: 95.000 tuiteros, 250.000 instagramers y 392.000 tiktokers. “Procuro adaptar el mensaje a cada plataforma. Cada red es como una herramienta y no puedes utilizar un martillo para atornillar un tornillo”, explica.

Precisamente estos detalles son los que hoy va a explicar a los futuros farmacéuticos: la importancia de las redes sociales para transmitir mensajes de una forma efectiva y cómo debe comunicarse el profesional con la gente normal. “Hay que tener mucho cuidado con lo que se recomienda en redes. Hace poco eran los influencers los que hacían recomendaciones que eran auténticas salvajadas, pero es que ahora lo hace prácticamente todo el mundo. Están haciendo recomendaciones de salud que, directamente, deberían estar desaconsejadas por Sanidad porque son peligrosísimas”, dice. ¿Por ejemplo? “Una reciente ha sido la del ‘conejo al ajillo’: una chica que recomendaba en Instagram tratar la candidiasis introduciéndose ajos en la vagina”.

Farmacia Enfurecida ha creado otra divertida tendencia: publicar recetas médicas para que los usuarios traten de descifrar la caligrafía de los facultativos. “Algún médico ya me ha dicho que tiene miedo de salir en esta sección”.

Como sucede con todo lo que se mueve en redes -y destaca- este boticario salmantino también se ha ganado abundantes haters que le critican. “Nos ha pasado a todos los sanitarios y sobre todo a raíz de la pandemia. Los que nos critican casi siempre son los antivacunas, los negacionistas y todos esos mensajes que no suelo llevar bien”, concluye.