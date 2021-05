Los 27 proyectos por los que Salamanca opta a 116,5 millones de euros de fondos europeos

Eso sí, Fernando Rodríguez se mostró crítico con la actitud del Ejecutivo de Pedro Sánchez puesto que, pese a la convocatoria anunciada, sin embargo, no es vinculante, “no da derechos a quienes presentan los proyectos ni obligaciones al Ejecutivo”. Además, lamentó que “todavía no se conozca ni cómo ni cuándo se van a repartir los fondos pese a que el Gobierno de España haya presentado en reiteradas veces el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es la base para el reparto de esta financiación”.

El edil de Hacienda y Régimen Interior del Ayuntamiento salió al paso de las críticas del Grupo Municipal Socialista, quien hace unos días calificó de inacción al equipo de Gobierno por no haber presentado propuestas a estos fondos europeos. En este sentido, Fernando Rodríguez aludió al dicho de que “no dejes que la realidad te estropee una rueda de prensa o una nota de prensa. Parece que esto ha inspirado al PSOE”, puesto que, añadió, desconocen la realidad. “No se enteran o no quieren enterarse”, dijo Rodríguez. “El Gobierno municipal les lleva ventaja en ideas e iniciativas”, prosiguió el portavoz municipal del PP, quien se refirió también a las críticas desde la bancada socialista sobre la permanencia “en un cajón” de numerosos proyectos municipales en materia de urbanismo. “Ayudaría mucho al Ayuntamiento que el Grupo Socialista aprovechara sus comparecencias para pedir al Gobierno que acceda a la petición de la FEMP y de este ayuntamiento para que las entidades locales reciban el 14,5% de los fondos europeos y no el 4,5% como prevé el Gobierno. “Solo en los meses que llevamos de este año se han licitado o están en ejecución proyectos por una cantidad de 11 millones de euros”, añadió y pidió a los socialistas que sea igual de reivindicativos con los proyectos olvidados por el “Gobierno socialcomunista”. “Eso sí que es tener en el cajón inversiones y, además, que vienen de atrás”, sentenció Rodríguez.