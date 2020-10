Listas vacías de docentes interinos en 32 especialidades de Secundaria y FP

La creación de nuevas plazas con motivo de la pandemia ha vaciado las listas de interinos y complicado la vida de la Consejería de Educación para encontrar candidatos que cubran las plazas vacías. Una cuestión lógica a la vista de como están las listas de interinos. Las de 32 especialidades de Secundaria y FP no tienen interinos que estén dispuestos a trabajar en Salamanca y en la mayoría de ellas tampoco hay para el resto de provincias de Castilla y León.

Las dificultades para encontrar un docente no solo se están registrando para cubrir plazas en el inicio del curso —la semana pasada habían quedado 44 puestos sin cubrir solo en Salamanca tras el último proceso de adjudicación—. Tampoco resulta fácil cubrir bajas de profesores. Hay institutos que llevan esperando hasta dos semanas para que se sustituya al titular de la plaza, pero que no reciben a ningún candidato porque la lista de interinos de esa especialidad está vacía. El problema se va a agravar según avance el curso, cuando haya más docentes de baja o se registren jubilaciones.

La Consejería de Educación está intentando remendar el problema recurriendo a llamadas telefónicas y correos electrónicos para hacer llamamientos en las listas donde quedan interinos, de forma que se puedan cubrir las vacantes cuanto antes, sin esperar a un proceso informatizado. También se ha recurrido al Ecyl e incluso se ha tirado de profesores de otras especialidades afines a las que están agotadas para que los centros dispongan del profesorado necesario.

La Junta ha convocado en lo que va de curso la confección de listas extraordinarias en 6 especialidades de FP y de Idiomas. Sin embargo, tanto sindicatos como los ciudadanos con la titulación exigida, incluido el máster de profesorado, exigen a Educación que abra más listas extraordinarias en otras especialidades donde hay problemas para que puedan entrar personas que ahora no pueden impartir clase. Recuerdan que en algunas materias, la lista de interinos no se renueva desde hace hasta 10 años, ya que en las últimas oposiciones, cuando se permite la inclusión de nuevos aspirantes, no se convocaron plazas de esa especialidad.