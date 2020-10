Lío por la famosa ‘M’ en los coches: mayores en contra y autoescuelas a favor

La propuesta del fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña, dada a conocer por este periódico, de colocar una “M” en los vehículos conducidos por personas de edad avanzada para “proteger a esos conductores” y para que el resto de conductores “no les atosiguen”, como ocurre con los noveles que llevan la “L”, sigue generado un amplio debate y controversia por todo el país.

El presidente de la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), Francisco Gómez, expresa su enfado y rechazo con esta idea por ser “discriminatoria”. “Ahora, para unas cosas sí valemos los mayores y para otras no. No nos pueden discriminar de esta manera tan importante. Los problemas de visión o de salud también los pueden tener otras personas más jóvenes que nosotros”, señala indignado Gómez.

Por otra parte, la opinión del presidente de la Asociación de Autoescuelas de Salamanca, Luis Rodero, es que la seguridad vial en las personas mayores es “un tema que hay que empezar a abordar” y felicita al fiscal por haberlo “puesto sobre la mesa”. “Tenemos población mayor y que va a conducir con una pérdida de facultades, nos guste o no. La “M” es sólo una idea, pero de lo que se habla es de proteger a los mayores para que no les atosiguemos ni presionemos en las carreteras, ya que las situaciones de tráfico complejas les estresan mucho debido a su pérdida de facultades visuales, auditivas y psicomotrices”, subraya Rodero, que recuerda que en ningún caso la “L” estigmatiza a los conductores noveles. El presidente de las autoescuelas valora que no tendría que ser una “M” para todos los mayores de 70 años sino, por ejemplo, para aquellos que los médicos consideren que han perdido facultades, o a partir de una determinada edad avanzada. Del mismo modo apoya que se aumente la frecuencia en las renovaciones y que lo ideal sería que “los médicos de familia que conocen bien a los mayores, valoraran las condiciones para la conducción”.

Del mismo modo, el jefe provincial de Tráfico, Miguel Moreno, se muestra de acuerdo con Pereña en establecer periodos más frecuentes para la renovación del carné y “asegurar las mejores condiciones a mayor expectativa de vida”. En cuanto a la “M”, Moreno señala que “se ha barajado estudiarlo en alguna ocasión” pero que es algo que hay que tratar “con prudencia” y que debería implantarse desde Europa.