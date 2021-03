Las rebajas más “catastróficas” de Salamanca cierran con pérdidas del 40%

Imágenes inéditas las que nos ha dejado la campaña de rebajas de invierno en Salamanca, con apenas unas tímidas colas a las puertas de las tiendas que en años anteriores eran un continuo trajín de clientes. Y es que el comienzo de la tercera ola tan solo una semana después del arranque oficial de rebajas, a lo que hay que unir el temporal “Filomena” durante el primer fin de semana, que tradicionalmente era uno de los mejores de la campaña y la mermada economía derivada por la crisis del COVID, se han traducido en unas rebajas “catastróficas”, tal y como reconoce el secretario de Aesco, Antonio Flórez. “Desde que tenemos registro de datos no se encuentran unas rebajas tan malas como estas. Han sido las peores, con pérdidas de hasta el 40%. Es un dato dramático”.

Nada tienen que ver este dato de cierre de balance con los que manejaban los comerciantes antes de su comienzo: “Esperábamos una subida de entre el 2 y 3% y no es que no se hayan cumplido las expectativas, sino que han caído”. Por sectores, los más perjudicados han sido los dedicados a la comercialización de ropa, calzado y textil. “Vienen viviendo un año tremendamente malo”, lamenta Flórez.

Sobre las previsiones para el futuro más inmediato, los comerciantes confían en que “pelear la campaña de primavera” y que con la vacunación se vaya recobrando la vida social, clave para reactivar el consumo. No obstante, Flórez, considera que será imposible recuperar las pérdidas del 40% en un corto plazo: “Es algo que no lo hemos experimentado nunca y, haciendo analogía con las rebajas, no creo que se recupere más de un 10%”.

Desde Aesco hacen un llamamiento a la coordinación de las Administraciones públicas, para que trabajen “todas a una” y aceleren la vacunación porque muchos de los comercios que quedan abiertos, “están con el agua al cuello”.