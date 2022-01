Las pescaderías de Salamanca ‘bajo mínimos’

Los precios en las pescaderías del mercado siguen estando altos y esto hace que haya poca demanda y como consecuencia exista menos género en los mostradores para despachar. En gran parte también se debe a que hay barcos amarrados y hasta que no salgan no bajarán los precios. Los pescaderos confían en que en los próximos 10 días esto pueda suceder. “Tenemos poco género porque traemos menos ya que los clientes no lo demandan”, aseguran en la mayoría de los establecimientos de pescado del mercado.

Los lirios (7,90 euros/kilo), los boquerones al mismo precio y las sardinas (5,90 euros/kilo) son tres de los pescados que han visto aumentado el valor en el mercado. Por su parte la merluza ha disminuido hasta los 11,90 euros/kilo.

Por el contrario, en las carnes todo sigue igual que la semana pasada. En el vacuno y en el cerdo los precios oscilan muy poco, en este último caso es algo que puede cambiar tras la montanera.