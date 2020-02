Las ONGs de Salamanca, desbordadas por el repunte en la llegada de inmigrantes latinos

Miseria, inseguridad, violencia, corrupción, extorsiones, amenazas de muerte, precariedad... La crisis en la que está sumida América Latina está empujando a sus habitantes a una huida masiva con la esperanza de un futuro mejor. España, país europeo de habla hispana, se convierte en el principal destino y Salamanca desde hace medio año, sobre todo desde octubre, está registrando un flujo constante y creciente en la llegada de migrantes latinos, no sólo de Venezuela, sino ahora también de Colombia, Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba.

Así lo han constatado las ONGs salmantinas, que están desbordadas y que alertan de que no pueden asumir durante meses las ayudas que en la actualidad están dando para cubrir las necesidades de alojamiento (alquileres de habitaciones) y manutención de este flujo creciente de migrantes latinos que están en situación de extrema vulnerabilidad, algunos con menores o personas dependientes a cargo. Se trata tanto de personas que por encontrarse en situación irregular no pueden acceder a ayudas oficiales, y también migrantes que han solicitado la protección internacional o asilo pero que llevan meses a la espera para entrar en la ‘fase cero’ del programa estatal de ayuda a refugiados, que tiene todas las plazas de alojamiento fijadas por el Gobierno al completo en Salamanca y con lista de espera, algo que se repite en la Región y en España.

Entidades como Cruz Roja han solicitado más fondos al Gobierno para poder atender el incremento “vertiginoso” de la demanda en los últimos meses, mientras que en el último trimestre de 2019 la Diputación aportó un fondo extraordinario dentro del Pacto Institucional de Acogida de Salamanca a cuatro entidades para facilitar ayudas que cubran las necesidades de las familias que están a la espera de acceder al programa de refugiados. También el Ayuntamiento, según confirman ONGs, hace alguna excepción para que familias con niños en situaciones extremas no se queden en la calle.

Otro de los problemas que se encuentran los migrantes es que una vez realizada la solicitud de asilo, transcurre una media de 5 meses hasta que tienen la entrevista con la Policía para iniciar el procedimiento. A partir de ese momento las asignaciones para entrar en el sistema de acogida se están retrasando de 5 a 9 meses al no haber plazas. Estas trabas repercuten en que los migrantes latinoamericanos —un colectivo que rechaza vivir de las ayudas y quiere trabajar, ya que acredita titulaciones y alta cualificación—, acepten trabajos en negro para subsistir, con empleos que en muchos casos rayan la esclavitud. A ello hay que sumar que las personas que han logrado plaza en el programa de refugiados tienen prohibido trabajar hasta que no pasan seis meses de haber realizado la solicitud. Una condición que marca el Estado para la adaptación al idioma, algo que no sería necesario en el caso de ciudadanos latinos. La barrera en la atención sanitaria es otro problema: los ‘sin papeles’ y los que aún no tienen condición de refugiados no pueden acudir al médico (tampoco menores, embarazadas ni urgencias), hasta que no pasen 3 meses empadronados.

Monste Hernández

Cruz Roja

“Hay familias que han solicitado el asilo y se están quedando sin ayuda”

Montse Hernández, responsable del programa de inmigrantes y refugiados de Cruz Roja Salamanca, corrobora que en 2019 la demanda de ayuda ha sido un 40% superior a 2018 y que ya este enero, la demanda ya es del doble. Un flujo creciente que también se está dando en Castilla y León y en toda España. “Estamos intentando paliar, y nos vemos con dificultad, a esas personas que son refugiadas jurídicamente, porque han iniciado el proceso, pero no pueden acceder a la ayuda social. Valoramos los casos y damos una o dos ayudas, más no podemos. Nos preocupan familias que han solicitado el asilo y se están quedando sin apoyos e irregulares con menores a cargo. Hay que llamar a la reflexión y evitar que estas familias se queden en la calle”, alerta.

Oliva Martín

Cáritas

“Hay personas que llegan endeudadas o con ofertas de trabajo falsas”

Oliva Martín, coordinadora del recurso de acogida y atención primaria de Cáritas, destaca el “flujo importante” de personas de Latinoamérica que llegan como turistas y a los tres meses se quedan en situación irregular hasta que pasan tres años que pueden demostrar el arraigo. “Son personas que no tenían pensado pedir el asilo como refugiados o que han venido con ofertas de trabajo que después resultaban ser falsas y no pueden volver porque lo dejaron todo. Hay personas que se endeudan para venir a España y otros que huyen de la violencia”, explica Oliva, que confirma las dificultades de Cáritas para encontrarles y pagarles una habitación de alquiler, cuyo coste ha ascendido además de 150 a 200 euros desde el verano pasado.

Javier García

Cajas Solidarias

“De atender a 400 personas hemos pasado a cerca de 900 y subiendo”

Javier García, presidente de Cajas Solidarias, primera entidad en reparto de alimentos de Salamanca, confirma que han pasado de atender a 400 personas a casi 900 desde el verano, el 90% de Latinoamérica. “La huida de familias es generalizada y esperamos un aumento porque en 2021 la UE va a exigir el ETIAS, un permiso de viaje obligatorio para ciudadanos de algunos países que antes no necesitaban visado”, explica Javier García, que denuncia las situaciones laborales abusivas que sufren las personas migrantes que tienen que trabajar en B. “Hay empresas que están cogiendo gente para limpiar por 1,67 euros la hora sin contrato. Si esa persona tiene que pagar 180 euros por una habitación, no le queda para comer”, advierte.